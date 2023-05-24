أول رسالة فضائية من المريخ تصل إلى الأرض.. تفاصيل

تتلقى الأرض أول رسالة من الفضاء قادمة من المريخ اليوم الأربعاء، حيث سيقوم معهد SETI بإرسال إشارة 'مشفرة' من مركبة تدور حول الكوكب الأحمر إلى ثلاثة تلسكوبات ضخمة على كوكبنا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الفكرة تكمن في إعداد العلماء لـ تجربة تحويلية عميقة للبشرية جمعاء عندما تتصل بنا الكائنات الأخرى ، وفقًا للباحثين، ويحتفظ الفريق بالتفاصيل الأساسية حول سر الحيلة، بما في ذلك نوع الإشارة وما تتضمنه، ومع ذلك تستغرق الإشارة اللاسلكية حوالي خمس إلى 20 دقيقة للوصول إلى المريخ من الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مشاركة الإرسال المشفر مع الجمهور ، مما يسمح لهم بالمساعدة في فك التشفير، وستنقل مركبة المريخ المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الرسالة المشفرة في الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي ، مع استلامها على الأرض بعد 16 دقيقة بعد السفر 180 مليون ميل عبر الفضاء.

وأكدت أنه بعد الإرسال ، سيقوم العلماء بمعالجة الإشارة واتاحتها للجمهور لفك تشفيرها، وسيتم إرسال الإشارة إلى الأرض بواسطة ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) الذي يدرس الغلاف الجوي للمريخ منذ عام 2016.

وقالت دانييلا ديبوليس ، الفنانة الحكيمة التي تقف وراء مشروع A Sign in Space ، في بيان: "على مر التاريخ ، بحثت الإنسانية عن معنى في ظواهر قوية وتحويلية".

وأضافت أن تلقي رسالة من حضارة خارج كوكب الأرض سيكون تجربة تحويلية عميقة للبشرية جمعاء، ويوفر المشروع فرصة غير مسبوقة للتمرن بشكل ملموس والاستعداد لهذا السيناريو من خلال التعاون العالمي ، وتعزيز البحث المفتوح عن المعنى عبر جميع الثقافات والتخصصات".

يشار إلى أن معهد SETI هو منظمة بحثية وتعليمية غير ربحية ومتعددة التخصصات وتتمثل مهمته في قيادة سعي البشرية لفهم أصول وانتشار الحياة والذكاء في الكون ومشاركة تلك المعرفة مع العالم، وتم تعيين مساحة تسجيل الدخول أيضًا لتكون أول مشروع يقوم بمثل هذا العمل الفذ، حيث أرسلت أبحاث أخرى إشارات إلى الفضاء وليس العكس.

وستعمل مجموعة Allen Telescope Array (ATA) ، و Robert C. Byrd في مرصد Green Bank (GBT) في West Virginia ومحطة Medicina Radio الفلكية في شمال إيطاليا معًا لجمع الإشارة من المريخ.