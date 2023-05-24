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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء الفلك يشاهدون انفجارا هائلا في الفضاء .. ما القصة؟

صدى البلد

شهد علماء الفلك الانفجار الكارثي لنجم حدث قبل 21 مليون سنة، وظهر المستعر الأعظم في مجرة ​​دولاب الهواء مثل ضوء وامض في الملاحظات المأخوذة في المرصد الفلكي الوطني في غوزو.

الأعجوبة الكونية ، المسمى SN 2023ixf، هي أقرب انفجار تراه العين البشرية منذ خمس سنوات، على الرغم من أنها تبعد 21 مليون سنة ضوئية.

تم اكتشاف SN 2023ixf بعد أربع دقائق فقط من منتصف ليل يوم الجمعة ، مما سمح للباحثين بتحديد أنه كان من النوع الثاني مستعر أعظم مما يشير إلى أنه كان نجمًا على الأقل ثمانية أضعاف حجم شمسنا.

وبينما يظهر في أعماق الفضاء ، التقط المصورون الفلكيون أيضًا صورًا مذهلة للحدث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يحدث انفجار المستعر الأعظم من النوع الثاني عندما يتعذر على نجم كبير جدًا دمج الذرات داخل نواته ، مما يؤدي إلى انفجاره ، مما يؤدي إلى التخلص من طبقاته الخارجية، ويمكن أن يكون الضوء المنبعث من النجم المنفجر مرئيًا لأشهر أو حتى سنوات بعد الحدث.

المستعرات الأعظمية هي أحد الأسباب التي تجعل علماء الفلك يقولون إننا جميعًا مصنوعون من غبار النجوم لأنهم يتركون الفضاء حولهم مليئًا بالعناصر الثقيلة، وتتشكل هذه العناصر على شكل نجم فتي ، والذي قد يؤدي لاحقًا إلى أجيال من النجوم والكواكب الجديدة.

حدث SN 2023ixf في مجرة ​​Pinwheel Galaxy M101 ، والتي تبعد حوالي 21 مليون سنة ضوئية فقط ، مما يجعلها أقرب سوبر نوفا شوهد في السنوات الخمس الماضية ، وثاني أقرب مستعر أعظم في السنوات العشر الماضية ، والثاني مستعر أعظم تم العثور عليه في M101 في الخمسة عشر عامًا الماضية ، شاركت ناسا في بيان.

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مجرة المروحة ، أو m101 ، عبارة عن قرص حلزوني عملاق من النجوم والغبار والغاز يبلغ طوله 170 ألف سنة ضوئية - أي ضعف قطر مجرتنا درب التبانة تقريبًا، ويُقدر أن M101 يحتوي على تريليون نجم على الأقل.

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