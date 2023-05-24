نتفليكس تبدأ في تطبيق قواعد صارمة على المستخدمين.. تفاصيل

بدأت منصة البث "نتفليكس" حملتها في وقف مشاركة كلمات المرور أخيرًا، وذلك وسط جهود لوضع حد لمستخدمي الإنترنت.

يُمنع الملايين الآن من إقراض حسابات البث المباشر لأي شخص خارج منزلهم حيث شددت شركة التلفزيون العملاقة قواعدها في أكثر من 100 دولة.

في حين أنه من غير الواضح حاليًا كيفية التحقق من الهويات ، يواجه الكثيرون رسومًا إضافية إذا كانوا يريدون الاستمرار في مشاركة حساباتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



قالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها: "حساب Netflix مخصص للاستخدام من قبل أسرة واحدة، يمكن لأي شخص يعيش في هذا المنزل استخدام Netflix أينما كان في المنزل ، أثناء التنقل ، في عطلة والاستفادة من الميزات الجديدة مثل نقل ملف التعريف وإدارة الوصول والأجهزة".

تشدد نتفلكس على مشاركة كلمات المرور بين أولئك الذين لا يعيشون في نفس المنزل، وسواء كنت قد أخرجت تفاصيل الحساب إلى صديق على الطريق أو لقريب بعيد في إسبانيا ، فإن هذه القاعدة ستؤثر عليك.

بينما تم حظر مشاركة كلمة المرور قبل إعلان الأمس ، يتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتأكد من التزام الأشخاص بالقواعد.

لا يزال بإمكان أصحاب الحسابات مشاهدة Netflix أثناء التنقل أو في الخارج ، ولكن يمكن أن ترتفع الأسعار الإضافية عندما يقفز شخص آخر على متن الطائرة.

يمكن أن يحدث هذا بطريقتين مختلفتين ، حيث عرض المستغل الحر أولاً 'نقل ملف تعريف' إلى عضوية جديدة تمامًا يدفعون مقابلها.

بخلاف ذلك ، يمكن لصاحب الحساب الأولي دفع 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا لكل عضو إضافي يسمح له باستخدام نتفلكس.