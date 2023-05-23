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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نيويورك على وشك الغرق بالكامل.. تفاصيل

صدى البلد

حذر العلماء من أن مدينة نيويورك ستغرق في المسطحات المائية التي تحيط بها بمعدل ينذر بالخطر من 1 إلى 2 مليمتر في السنة.

ووفقًا لتوم بارسونز ، من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، فإن هذا النسب يجعلها أكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وأشارت دراسة بقيادة بارسونز إلى أن كلا من بروكلين وكوينز يمكن أن يكونا في مواقع محفوفة بالمخاطر ، لكن مانهاتن التي بها العديد من ناطحات السحاب الأكثر شهرة ، هي الأكثر عرضة للخطر.

وقال التقرير: "تواجه نيويورك تحديات كبيرة من مخاطر الفيضانات. خطر ارتفاع مستوى سطح البحر أعلى من 3 إلى 4 مرات من المتوسط ​​العالمي على طول ساحل المحيط الأطلسي في أمريكا الشمالية".

كما أضاف: "يواجه سكان شديد التركيز يبلغ 8.4 مليون شخص درجات متفاوتة من المخاطر من الفيضانات في مدينة نيويورك".

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قال باحثون إن بعض ظروف التربة المتدهورة في المدينة ربما تفاقمت بسبب أحمال البناء الأخيرة، فيما قال السيد بارسونز لـ Live Science: "سيشكل ارتفاع مستوى سطح البحر في نهاية المطاف تحديات للفيضان في نيويورك وعلى مستوى العالم".

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