مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

لقي ما لا يقل عن 12 من مشجعي كرة القدم حتفهم وأصيب حوالي 500 آخرين بعد تدافع الجماهير في مباراة في السلفادور.





كان الملعب التذكاري في كوسكاتلان، على بعد حوالي 25 ميلا شمال شرق العاصمة سان سلفادور، يستضيف مباراة ربع النهائي بينالأندية المحلية أليانزا وFAS.





ومع ذلك، من المفهوم أن سعة المكان البالغة 44836 قد تم تجاوزها بعد أن شق المتفرجون المتفائلون طريقهم عبر بوابة الوصول.





شهد الفيضان الناتج من المشجعين تعليق اللعب بعد 16 دقيقة فقط من المباراة مع تطور الفوضى في الملعب،بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ستار " البريطانية.





وأظهرت الصور المروعة من المباراة جثثا متناثرة في الأنفاق والممرات كما رأى المسعفون المصابين بشدة.





علق بيدرو هيرنانديز، رئيس الدرجة الأولى لكرة القدم السلفادورية: "لقد كان سيلا من المشجعين الذين عبروا البوابة، بينما كان البعض لايزال تحت المعدن في النفق، تمكن آخرون من الوصول إلى المدرجات ثم إلى الملعب".