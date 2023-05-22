خطوة صغيرة تحول مذاق كوب الشاي بلبن لألذ طعم.. تفاصيل

يعتبر كوب "الشاي بـ لبن" مشروب صباحي رسمي لدى الكثيرين، فلن يبدأ يومهم من دون الحصول على هذا الخليط اللذيذ، ولكن في اليوم العالمي لـ الشاي الذي يوافق اليوم، أوضح العلماء نقطة هامة عند عمل كوب الشاي بـ لبن تفرق كثيرًا في مذاقه.

الحليب أولًا ثم الماء ؟، أم الماء ثم الحليب؟، تلك الخطوة قد تغيير كثيرًا في مذاق كوب الشاي بـ لبن، ولكن حسم الخبراء هذا الجدل ومالت كفة الآراء نحو الطريقة التي تمنح هذا المزيج أكثرة لذة.

فقد يدعي البروفيسور آلان ماكي من جامعة ليدز أن سكب الحليب على الشاي قبل إضافة الماء المغلي هو الطريقة للحصول على ألذ فنجان.

تستند ادعاءاته المثيرة للجدل إلى بحث وجد أن وضع الحليب أولاً يساعد في مواجهة الماء العسر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يقول البروفيسور آلان ماكي من جامعة ليدز إن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مياه عسرة يجب أن يفكروا في استخدام طريقة الحليب أولاً.

يقول البروفيسور ماكي إن البروتينات الموجودة في الحليب تقلل المحتوى المعدني للماء ، وتعطي نكهة إضافية للشراب ، خاصة عندما يكون الماء عسرًا.

يقول البروفيسور ماكي: "يتم إنتاج النكهة بشكل عام من خلال المركبات المختلفة الموجودة في الشاي بما في ذلك العفص على وجه الخصوص".

وأضاف :"كلما زاد عدد المعادن الموجودة في الماء ، كلما كان من الصعب على هذه المركبات تطوير النكهة - مما ينتج عنه الكؤوس الباهتة التي تحصل عليها في مناطق الماء العسر".

وأشار إلى أن صنع الشاي بالطريقة التقليدية نقع الكيس في الماء الساخن قبل إزالته وإضافة الحليب يؤدي إلى تحول مادة العفص إلى مواد صلبة قبل أن تتمكن من تطوير النكهة بشكل صحيح".

"ولكن ، إذا تمت إضافة الحليب في بداية عملية النقع ، فيمكن للبروتينات أن تلتصق بالعفص والمعادن الأخرى في الماء، مما يمنعها من التحول إلى الحالة الصلبة، وهذا بدوره يمنحك نكهة رائعة للغاية".