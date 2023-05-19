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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يقع بغرام دمية افتراضية ويتزوجها في حفل ضخم

صدى البلد

وقع رجل في حب دمية غنائية افتراضية بـ حجم كبير وتزوجها، فيما رفضت والدته وعائلته حضور حفل زفافه، بينما يحاول أن يثبت لهم أنه يعيش في سعادة دائمة مع الدمية.

اتخذ أكيهيكو كوندو قرارًا غريبًا بالزواج من الدمية، التي بدأت بالفعل حياتها كصورة ثلاثية الأبعاد في عام 2018 ، في حفل فخم بقيمة 13500 جنيه إسترليني في حضور حوالي 40 ضيفًا.

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كانت الدمية في صورة هاتسون ميكو ، مغنية البوب ​​التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي ظهرت في السابق مع ليدي جاجا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حديثه إلى وكالة أساهي الإخبارية ، قال: "كل يوم ، أخبرها بأشياء مثل أنا ذاهب إلى العمل وأنتي تبدو لطيفًا"، مضيفًا:"أعتقد أن أولوياتي قد انعكست عندما كنت مفتونًا بألعاب الفيديو والأنيمي ، حيث وضعت شخصيات خيالية على أناس حقيقيين".

وأكمل: " أشعر بأن أفضل الآن، وهذا لأنني تحررت من اللعنة التي أجبرتني على التفكير في أنه يجب على الرجال الاقتراب من النساء وأن يبدو الرجال جذابين للجنس الآخر".

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على الرغم من حضور 40 شخصًا حفل الزفاف الضخم، والذي نفترض أنه كان مليئًا بشكل أساسي بأصدقائه، لم تحضر والدة أكيهيكو أو أي شخص من أقاربه.


لكن هذا لم يمنع الرجل من أن يعيش أفضل حياته مع الدمية العملاقة ، التي لديها الإمكانيات التقنية للرد على بعض الأسئلة الأساسية المطروحة عليها.

حفل زفافه رجل سعادة وتزوجها

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