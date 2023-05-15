رجل يثير الجدل بـ وضوئه وسط عمليات النهب في السودان.. فيديو

عمت الفوضى المكان من حوله وانتشر الناهبون والفارون في الشوارع بينما بقي هو في حاله يتوضأ لأداء الصلاة.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو أثار الجدل، حيث ظهر رجل يتوضأ بالشارع بكل هدوء وسكينة.





بينما كان الناس من حول ينهبون ويسرقون المتاجر والبيوت، ولكنه لم يتأثر وقبع على وضوئه حتى اتمه، لينال ذلك استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ويوضح الفيديو الرجل الذي يبدو عليه كبر السن وهو يسكب من زجاجة صغيرة المياه على يديه ويغسل وجوه وفق أحكام الوضوء.





كان هذا المشهد غير المتناسق في أحداثه وكأنه فيلما سرياليا هو واقع يحدث في احد شوارع السودان التي تعيش حالة حرب.