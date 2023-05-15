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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من بين 200 مليون شخص.. سيدة تضع 3 توائم متطابقة

صدى البلد

من بين كل 200 مليون شخص في العالم، حظي زوجان بـ ولادة 3 توائم متطابقة فتيات.

واندهش الوالدان جيني وجيمس كاسبر لاكتشاف أنهما سيرزقان بشكل طبيعي على ثلاثة أطفال متطابقين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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تم ولادة الطفلات الثلاث المسماة هاربر جوين ومارفيلا وإيفالين تسعة أسابيع قبل الأوان في مستشفى يورك في 31 مارس.

 

قيل لجيني، 27 عاما، وجيمس، 26 عاما، في البداية إنهما يتوقعان توأمين، وفرصهما واحدة تقريبا من كل 250، لكن الزوجين قالا إنهما تركا عاجزين عن الكلام عندما اكتشفا في المسح الضوئي لمدة 12 أسبوعا أنهما سيحصلان على 3  توائم بدلا من ذلك.

وأصبح الزوجان الآن آباء لخمس بنات، حيث يستطيع أطفالهما حديثي الولادة الآن العودة إلى المنزل ومقابلة أخواتهما الأكبر سنا دانيكا،10 سنوات وغابرييلا، أربعة أعوام.

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 وقال جيمس، وهو رجل بن من سيلبي، نورث يورك، إن الوضع برمته "سريالي" بعض الشيء ولكنه "مذهل، وقد التقوا بأخواتهم الأكبر سناالذين هم متحمسون جدا."

 

كان وزن الفتيات الصغيرات 2 رطل 13 أوقية و3 رطل 1 أوقية و3 رطل عند ولادتهن وقضين ما يقرب من ستة أسابيع في وحدة رعايةالأطفال الخاصة في مستشفى يورك. 

بعد اكتشاف أنهما سيحصلان على ثلاثة توائم في 12 أسبوعا، صدم الزوجان أكثر لمعرفة أن الفتيات سيكونن متطابقات في الفحص لمدة20 أسبوعا.

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