وفاة كلب بعد أيام من مصرع صاحبته في حادث سير بـ المكسيك

مات كلب أليف بعد مقتل صاحبته في حادث تصادم على الطريق وهرب القاتل بالسيارة على الفور.

كشفت عائلة الشابة المنكوبة التي تدعى "ألما أدريانا ألونسو أوكاناس" وفي عمر الـ22 عامًا ، كانت في طريق عودتها من الجامعة عندما اصطدمت سيارة نقل ضخمة بسيارتها في هوالاهويس بولاية نويفو ليون بالمكسيك.

موت ألما الآن ليس المأساة الوحيدة التي حلت بالعائلة حيث مات كلبها الأليف كاميلا بعد فترة وجيزة من وفاتها بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الكلب المحبوب "لم يستطع تحمل الكثير من الحزن"، وبعد زيارة قبر صاحبته ، فقد الرغبة في العيش.

انتقلت ألما ديليا أوكاناس كانتو ، والدة الضحية ، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة القصة المحزنة، وكتبت الأم المنكوبة: "فتاتي ، هذا الصباح مات كلبك كاميلا".