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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: الخفافيش تعالج فيروس كورونا وأمراض القلب والتهاب المفاصل ..ما القصة؟

صدى البلد

رغم كل ما حل علينا من الخفافيش إلى أن هناك دراسة توصلت إلى أن بروتينًا من الخفافيش يمكن أن يحتوي على مفتاح إبطاء شيخوخة الإنسان ومحاربة حالات مثل كوفيد وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

تعيش الخفافيش حوالي 20 عامًا في المتوسط ​​، ولا تتضرر من مسببات الأمراض المميتة للإنسان مثل الإيبولا وكوفيد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد أدى ذلك إلى قيام العلماء بالتحقيق في الحيوانات لمعرفة ما إذا كانت قدرتها على التكيف مع المرض يمكن أن تعمل مع البشر أيضًا.

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فقد اكتشف باحثون في كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة بروتينًا مسؤولاً عن دفاعهم المناعي المذهل، وأظهرت نتائج واعدة في الفئران المعدلة وراثيًا ويأمل العلماء في إمكانية استخدامه في النهاية في البشر لإنقاذ ملايين الأرواح.


كتب الفريق:"تُظهر نتائجنا آلية مهمة تحد من خلالها الخفافيش الالتهاب المفرط الناجم عن الفيروسات والالتهاب المرتبط بالإجهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار على عمرها الطويل''.

قاموا بتعديل الفئران وراثيًا لتحمل بروتين ASC2 ، والذي أظهر بعد ذلك الخصائص الدفاعية نفسها ضد الالتهاب مثل الخفافيش ، وفقًا لدراستهم المنشورة في مجلة Cell.

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كانوا يحققون في سبب براعة الخفافيش في صد الفيروسات، وعندما اختبروا الخفاش ASC2 على الخلايا البشرية ، أصبحت الخلايا أكثر مقاومة للأمراض ، مما يوضح "إمكاناتها العلاجية".

ASC2 يثبط الجروح الالتهابية،وهو جزء من الجهاز المناعي مسؤول عن الاستجابات الالتهابية عند إصابة الجسم بالعدوى.

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