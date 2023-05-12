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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تقتل زوجها وترثيه في كتاب.. كان هذا مصيرها

صدى البلد

"تقتل القتيل وتمشي في جنازته" ولكن في هذه الجريمة سيدة تقتل زوجها وترثيه بـ كتاب،  حتى أن تم القبض عليها واتُهمت بقتل زوجها.

تم القبض على امرأة من ولاية يوتا نشرت مؤخرًا كتابًا للأطفال عن فقدان أحد الوالدين بقتل زوجها ، والد أطفالها الثلاثة.

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كانت الزوجة والتي تدعى "كوري ريشينز"  33 عامًا قد سممت زوجها إريك ريشينز بجرعة قاتلة من الفنتانيل في مشروبه، وقال المحققون إن إريك تناول خمسة أضعاف جرعة الفنتانيل المميتة في جسده عندما توفي في 4 مارس 2022، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ولكن تم القبض على كوري في منزلها بتهمة القتل وكذلك حيازة مادة خاضعة للرقابة بقصد توزيعها، وقد تواجه عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام إذا أدينت في نهاية المطاف بارتكاب جريمة قتل.

تظهر سجلات المحكمة أن إريك أخبر الأصدقاء والعائلة قبل وفاته أنه يعتقد أن زوجته كانت تحاول تسميمه، ففي عيد الحب قبل أسابيع قليلة من وفاته ، أصيب إريك بمرض عنيف بعد تناول العشاء مع كوري ، وواجه صعوبة في التنفس.

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يُزعم أن كوري اشترت ما قيمته 900 دولار من حبوب الفنتانيل قبل هذا العشاء، واشترت لاحقًا 900 دولارًا إضافيًا حبوب قبل وفاة إريك.

وقد حذر إريك عائلته بإنه إذا حدث أي شيء له فإن اللوم يقع عليها، وذلك وفقًا للسجلات التي نقلتها شركة KPCW التابعة للإذاعة الوطنية العامة.

تزعم الأوامر التي حصل عليها المحققون في القضية أن الزوجين تجادلوا بشأن شراء منزل بقيمة 2 مليون دولار أراد كوري إعادة تصميمه ، لكن إريك اعتقد أنه مكلف للغاية.

في يناير 2022 ، حاولت تغيير بوليصة التأمين على الحياة التي كان لدى إريك مع شريكه التجاري ، كودي رايت ، الذي ساعده في إدارة أعمال البناء بالحجر.

حاولت كوري دون جدوى إزالة رايت من السياسة وجعل نفسها مستفيدة من زوجها، ذهب إريك لإزالة كوري من وصيته واستبدالها بأخته ، على الرغم من أنه لم يخبر زوجته أنه كان يفعل ذلك.

وفي ليلة وفاة الزوج خرجت الزوجة تحتفل مع اصدقائها، وفي 5 مارس 2023 ، بعد عام تقريبًا من وفاة إريك ، نشر كوري كتابًا بعنوان هل أنت معي؟ والتي ، حسب وصف الكتاب ، "مكتوبة لخلق السلام والراحة للأطفال الذين فقدوا أحباءهم".

روجت للكتاب في مقابلة مع KPCW في 12 أبريل ، وقالت للمحطة الإذاعية: "لقد كانت سنة طويلة ، طويلة ، سنة صعبة ، وكتابة هذا الكتاب جلب السلام لي ولأولادي".

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