سيئة السمعة.. غوريلا تتحرش بـ السيدات

اشتهرت غوريلا في بلدة بتايلاند، بأنها سيئة السمعة؛ لــ تحرشها بالزبائن، فقد التقطت صور لـ الغوريلا وهي تتحرش بـ زائرة، عندما وقفت لالتقاط صورة معها وابتسمت فور وقوفها إلى جانب الزائرة، ومن ثم وضعت يدها على جسدها.

كانت الزائرة والتي تدعى "بانيسارا ريكولسوراكان" ، البالغة من العمر 26 عامًا ، تزور حديقة السفاري، عندما التقطت صورًا مع الغوريلا المتحرشة المسماة "نونجا" في بانكوك ، تايلاند.

وتُظهر اللقطات الغوريلا وهي تعانق الزائرة المبتسمة وتقبلها، قبل أن تتحرش بالزائرة في مناطق متفرقة من جسدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تعيش "الغوريلا" في حظيرة في حديقة حيوانات سفاري وورلد في العاصمة التايلاندية، ودورها، هو الوقوف مع السائحين أثناء التقاط صورهم.

ومع ذلك ، فقد تعلمت الغوريلا هذه العادة، المتمثلة في لمس أجزاء من جسد المرأة وتقبيلها، بتشجيع من الزوار.

وأصبحت الغوريلا "نونجا" لها صيت كبير على الإنترنت؛ بفضل شعبية مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتدفق النساء إلى حديقة الحيوانات؛ للتقرب إلى الغوريلا المتحرشة.