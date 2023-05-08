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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري يعترض على حفل تتويج والده بكلمات حادة.. ماذا قال؟

صدى البلد

كشفت حركة شفاة الأمير هاري عما يكنه بداخله تجاه أبيه الملك تشارلز وحفل التتويج، فقد أوضحته بأنه حزين في محادثة كاشفة أثناء تتويج الملك ، قبل أن يغادر المنزل بسرعة.

ظهر دوق ساسكس بمفرده في كنيسة وستمنستر أبي، اليوم وجلس بعيد بصفين خلف الأخ الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

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وجلس الأمير هاري بجانب جاك ، وتبادل الاثنان محادثة طويلة أثناء انتظار وصول بقية أفراد العائلة المالكة.

ولكن كانت هناك 10 كلمات نطق بها هاري والتي أظهرت مشاعره الحقيقية، وأوضح خبير في حركة الشفاة أنه التقط اللحظة الذي كان يسأله فيه جاك : عن الاجتماع مع العائلة؟".

ثم قال له هاري:"إنه أمر محزن، لقد سئمت، لقد حاولت التحدث معهم"، ولكن عندما سارت الأميرة آن إلى مقعدها في الصف الثاني ، نظر هاري إلى الأعلى وابتسم ابتسامة مهذبة.

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أثناء التتويج ، لم يظهر أن هاري يتبادل وجهات النظر مع شقيقه ويليام، ولم يكن هناك أي اتصال بين الأشقاء المبعدين كما توقعت تينا براون ، كاتب السيرة الملكية ، بعد أن قالت سابقًا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أي اتصال بينهما في التتويج".

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