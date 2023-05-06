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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس لهم دور رسمي بتتويج الملك تشارلز.. أمراء في صفوف المتفرجين

صدى البلد

أكد قصر باكنجهام أنه لن يكون للأميرين هاري وأندرو أي دور رسمي في تتويج الملك تشارلز في دير وستمنستر اليوم، السبت.

كما كان متوقعا على نطاق واسع، فإن دوق ساسكس، 38 عاما، ودوق يورك، 63 عاما، سيكونان مجرد متفرجين للمناسبة التاريخية نظرالأنهما لم يعودا يعملان في العائلة المالكة.


 

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سيغيب الرجلان أيضا عن الموكب خلف مدرب الدولة الذهبية الذي سيحمل الملك والملكة المتوجين حديثا إلى القصر بعد الحفل.

هذا يعني أنهما سيفتقدان أيضا الخروج إلى الشرفة في القصر لالتقاط صورة تقليدية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

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 ستكون كل الأنظار على هاري وهو يواجه أقاربه في الأماكن العامة لأول مرة منذ أن انتقد تشارلز وكاميلا وأمير وأميرة ويلز في مذكراته.


 

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