عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوارث حفلات التتويج لعنة تحل على ملوك بريطانيا

صدى البلد

تتم استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز على قدم وساق من البروفات المستمرة التي تجري في وستمنستر،هذا جيد على الرغم من وقوع الكثير من الأحداث من قبل، لأنه في الماضي عانى الكثيرون من التتويج من سوء التخطيط والغريب الصريح.

يأمل تشارلز وكاميلا أن يسير كل شيء بسلاسة في حفل تتويجهم، ولكن مع وجود الآلاف والعديد من الأجزاء المتحركة، هناك دائما مجال للمفاجأة.

txt

المنبوذ.. الأمير هاري يجلس في هذه المقاعد في حفل تتويج الملك

txt

خناقة شوارع بين سياسي أوكراني ونظيره الروسي في قمة دولية| فيديو

فقد شهدت حفلات التتويج السابقة حوادث عديدة، فكانت من هذه الكوارث في عام 1308 ، كانت الطريقة الوحيدة لرؤية تتويج إدواردالثاني هي أن تكون هناك بالفعل.

أدى ذلك إلى سحق كبير في الخارج أودى بحياة فارس تم الدوس عليه حتى الموت في تدافع من الناس الذين يحاولون سماع الموسيقى،ليصيب الملك بالذعر، اضطر إلى إخراجه من الباب الخلفي.
 

بعد حوالي 300 عام في عام 1603، أغمي على امرأة عند تتويج جيمس الأول بعد وقوع زلزال صغير، مما تسبب في حالة رعب .

txt

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

txt

قبل ساعات من تتويجه.. نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بـ مصير الملك تشارلز

في  يوليو 1821 كان الجو حار بشدة لدرجة أنه خلال تتويجه اضطر جورج الرابع إلى خلع كل مجموعته في محاولة للتهدئة. 

مسح الملك جبينه يائسا، ولم يضع ملابسه مرة أخرى حتى يهدأ، ولم تكن هذه الكارثة الوحيدة لهذا التتويج بالذات، فقد رفض الملك السماح لزوجته بدخول الحفل وتم إغلاق أبواب دير وستمنستر في وجهها مما تسبب في أزمة.

إلى القرن العشرين وتتويج الملك جورج السادس الذي شهد حدوث لحظة غريبة عندما تم القبض على أحد أفراد الحشد بطعام غريب مخبأفي قبعته.

تم ترك دوق مارلبورو محرجا عندما شوهد مع الشوكولاتة التي تسقط في واحدة من غرابة التتويج الأكثر غرابة المتعلقة بالطعام.

أخيرا، في الآونة الأخيرة وعند تتويج الملكة إليزابيث الثانية، دخل مصور في معركة مع كاميرته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

موضوعات متعلقة

المنبوذ.. الأمير هاري يجلس في هذه المقاعد في حفل تتويج الملك

خناقة شوارع بين سياسي أوكراني ونظيره الروسي في قمة دولية| فيديو

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

قبل ساعات من تتويجه.. نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بـ مصير الملك تشارلز

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو يتواعدان في حفل سري.. ما الحكاية؟

في 4 ثوان .. موقف بطولي لسائق حافلة يثير إعجاب رواد السوشيال |فيديو

مخلفات الفضاء تشكل خطرا على حياة سكان الأرض.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

حفظ الله الملك .. تغيير نص مبايعة تشارلز الثالث لهذا السبب

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

رئيس جامعة حلوان : الفساد يستهلك المجتمع والاقتصاد ويصنع الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ