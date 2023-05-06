كوارث حفلات التتويج لعنة تحل على ملوك بريطانيا

تتم استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز على قدم وساق من البروفات المستمرة التي تجري في وستمنستر،هذا جيد على الرغم من وقوع الكثير من الأحداث من قبل، لأنه في الماضي عانى الكثيرون من التتويج من سوء التخطيط والغريب الصريح.

يأمل تشارلز وكاميلا أن يسير كل شيء بسلاسة في حفل تتويجهم، ولكن مع وجود الآلاف والعديد من الأجزاء المتحركة، هناك دائما مجال للمفاجأة.

فقد شهدت حفلات التتويج السابقة حوادث عديدة، فكانت من هذه الكوارث في عام 1308 ، كانت الطريقة الوحيدة لرؤية تتويج إدواردالثاني هي أن تكون هناك بالفعل.

أدى ذلك إلى سحق كبير في الخارج أودى بحياة فارس تم الدوس عليه حتى الموت في تدافع من الناس الذين يحاولون سماع الموسيقى،ليصيب الملك بالذعر، اضطر إلى إخراجه من الباب الخلفي.



بعد حوالي 300 عام في عام 1603، أغمي على امرأة عند تتويج جيمس الأول بعد وقوع زلزال صغير، مما تسبب في حالة رعب .

في يوليو 1821 كان الجو حار بشدة لدرجة أنه خلال تتويجه اضطر جورج الرابع إلى خلع كل مجموعته في محاولة للتهدئة.

مسح الملك جبينه يائسا، ولم يضع ملابسه مرة أخرى حتى يهدأ، ولم تكن هذه الكارثة الوحيدة لهذا التتويج بالذات، فقد رفض الملك السماح لزوجته بدخول الحفل وتم إغلاق أبواب دير وستمنستر في وجهها مما تسبب في أزمة.

إلى القرن العشرين وتتويج الملك جورج السادس الذي شهد حدوث لحظة غريبة عندما تم القبض على أحد أفراد الحشد بطعام غريب مخبأفي قبعته.

تم ترك دوق مارلبورو محرجا عندما شوهد مع الشوكولاتة التي تسقط في واحدة من غرابة التتويج الأكثر غرابة المتعلقة بالطعام.

أخيرا، في الآونة الأخيرة وعند تتويج الملكة إليزابيث الثانية، دخل مصور في معركة مع كاميرته.