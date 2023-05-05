عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

صدى البلد

تتجه وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء لإرسال النساء إلى الفضاء على نطاق أوسع من ذي قبل، وذلك بعد أن أوضحت دراسة بأن النساء أفضل من الرجال في السفر إلى سطح كوكب المريخ.

بالعودة إلى الخمسينيات من القرن الماضي ، خلصت دراسة أجرتها وكالة ناسا إلى أن النساء أكثر ملاءمة للسفر إلى الفضاء من الرجال.

تميل إلى أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزناً ، في البداية ، وتكون أجهزتها التناسلية أقل تعرضًا للإشعاع الكوني، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

txt

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو يتواعدان في حفل سري.. ما الحكاية؟

على الرغم من هذه المعرفة ، قرر رؤساء ناسا في الستينيات اختيار قائمة من رواد الفضاء من الذكور فقط.

حتى الآن سافرت 76 امرأة فقط إلى الفضاء - أقل من 10٪ من العدد الإجمالي لرواد الفضاء،ولكن من المقرر أن يتغير ذلك.

فنصف رواد الفضاء الذين تم اختيارهم لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا من النساء، وتقول الدراسة الجديدة التي أجريت في مركز رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في كولون بألمانيا: "من المقرر أن تلعب رائدات الفضاء دورًا مهمًا في مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية".

ويشير إلى أن النساء لديهن كتلة جسم أقل مقارنة بالذكور، مما يقلل من الوقود المطلوب للوصول إلى المدار، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك الأكسجين ، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

txt

الطيور تتساقط من السماء.. عودة الظاهرة المرعبة في هذا البلد

txt

مرض نادر يتفشى في أمريكا.. ماذا يحدث؟


ويضيف الباحثون أنه بناءً على اختبارات ناسا الأصلية  هناك اقتراح قوي بأن الإناث لديهن تحمُّل أفضل للمساحات الضيقة والعزلة المطولة، ويقول الباحثون: “من الأهمية بمكان النظر فيما إذا كان جنس الطاقم له تأثير ذي مغزى تشغيليًا على موارد المهمة المقدرة”.

مع رحلة 140 مليون ميل إلى المريخ والتي تستغرق ما يصل إلى سبعة أشهر، وكل رطل من الحمولة حرج ، فإن رواد الفضاء الذين يتمتعون بنفس القدرة ولكنهم يأكلون أقل ، ويستهلكون كمية أقل من الأكسجين ،والأهم من ذلك يزنون أقل ، يمكن أن يكونوا الخيار الأفضل لناسا.

الفضاء ناسا المريخ النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن التلاوة في مساجد الرياض

موضوعات متعلقة

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو يتواعدان في حفل سري.. ما الحكاية؟

في 4 ثوان .. موقف بطولي لسائق حافلة يثير إعجاب رواد السوشيال |فيديو

مخلفات الفضاء تشكل خطرا على حياة سكان الأرض.. ما القصة؟

الطيور تتساقط من السماء.. عودة الظاهرة المرعبة في هذا البلد

مرض نادر يتفشى في أمريكا.. ماذا يحدث؟

لن تصدق .. هذا ما يحدث لـ عقلك عند استخدام الإنترنت باستمرار

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عفت نصار :الزمالك لن يلجأ للفيفا واتحاد الكرة يعيش مرحلة فشل كبيرة

نجم الأهلي يكشف تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ويوجه طلبا لاتحاد الكرة

لم يمسها اللصوص .. تفاصيل مثيرة حول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

نجم الأهلي يتوقع تشكيل الفريق في السوبر ويحدد بديل ياسر إبراهيم

دعاء صباح الجمعة قصير .. وهذه الأدعية للميت

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

ظهر فى البروفة .. غياب وائل جسار عن حفل " روائع الموجي " بشكل مفاجىء يثير الجدل

كله شياكة .. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

شاهد |قبلة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد حفلة الموجي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ