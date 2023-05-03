الطيور تتساقط من السماء.. عودة الظاهرة المرعبة في هذا البلد

عادت من جديد ظاهرة تساقط الطيور من السماء مرة أخرى إلى عناوين الصحف الغربية، وذلك بعد أن شهدت المملكة المتحدة البريطانية تساقط الطيور في الشوارع والعديد من الطيور الميتة.

فقد تلقت السلطات البريطانية مكالمات متزايدة بشأن النوارس ذات الرؤوس السوداء التي تمرض وتسقط من السماء على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتم العثور على مجموعة كبيرة من الحالات في بحيرة قرية ألبرت مع ظهور صور للعديد من الحيوانات إما مريضة أو ميتة.

كما صدر تحذير منذ ذلك الحين بشأن تفشي محتمل لأنفلونزا الطيور مع تحذير أصحاب الحيوانات الأليفة بإبقاء حيواناتهم بعيدًا عن المنطقة.

قال ليندساي نيويل ، أحد المسئولين عن عملية الإنقاذ: "غالبًا ما يتم الإبلاغ عن النوارس على أنها تساقط فعليًا من السماء، ولقد علمنا بنوارس ميتة في بحيرة ألبرت فيليدج وراقبنا العديد من مجاثم النوارس في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف:"للأسف ، يبدو أن الفيروس ينتعش الآن. في البداية ، لاحظنا عددًا قليلاً من الطيور النافقة في جميع المواقع ، ولكن في الأيام الخمسة الماضية ، ارتفع هذا الارتفاع في بحيرة ألبرت فيليدج وتم إزالة 38 طائرًا نافقًا على الأقل في الأيام القليلة الماضية بواسطة حراس الغابات الوطنية وأنفسنا".