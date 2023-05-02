إيلون ماسك يحذر بشدة من الذكاء الاصطناعي.. اعرف السبب

حذر "إيلون ماسك" مرارًا وتكرارًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي ، وفي تعليقه الأخير على تلك التكنولوجيا الجديدة، أشار إلى أن البشرية معرضة لخطر الاعتماد الكامل على الآلات.

وغرد ماسك عبر حسابه على "تويتر" :"الاعتماد الحميد على الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا على الحضارة إذا تم تناوله حتى الآن حتى ننسى في النهاية كيفية عمل الآلات".

وقد أوصى ماسك متابعيه على تويتر بقراءة قصة خيال علمي من أوائل القرن العشرين تسمى توقف الآلة، والذي "إي إم فورستر" في عام 1909 ، ويحكي قصة مجتمع المستقبل البعيد الذي يعتمد كليًا على كمبيوتر خارق متقدم لتلبية جميع احتياجاته اليومية وكاد أن يعبده.



وأشار الكتاب الذي ذكره ماسك:"عندما تتعطل ، لا يوجد أحد على قيد الحياة يتذكر كيف تعمل الآلية ، أو ماذا يفعل إذا حدث خطأ"، ويبدو أن الرواية المؤثرة ، على الرغم من كتابتها منذ أكثر من قرن ، تتوقع عددًا من التقنيات الحديثة بما في ذلك الرسائل الفورية والإنترنت.

وقال إيلون ماسك لشبكة فوكس نيوز إن "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة من تصميم الطائرات التي تمت إدارتها بشكل سيء أو إنتاج السيارات السيئة، فهي تنطوي على احتمالية تدمير الحضارة".

كما أوضح إيلون ماسك إن التقدم غير المنضبط في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية.