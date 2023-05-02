عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يحذر بشدة من الذكاء الاصطناعي.. اعرف السبب

صدى البلد

حذر "إيلون ماسك" مرارًا وتكرارًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي ، وفي تعليقه الأخير على تلك التكنولوجيا الجديدة، أشار إلى أن البشرية معرضة لخطر الاعتماد الكامل على الآلات.

وغرد ماسك عبر حسابه على "تويتر" :"الاعتماد الحميد على الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا على الحضارة إذا تم تناوله حتى الآن حتى ننسى في النهاية كيفية عمل الآلات".

txt

دراسة علمية تكشف ما يراه الميت قبل وفاته بلحظات

txt

ظهر في 27 رمضان| رجل المدينة المنورة المسن يوهم الناس بأنه صحابي جليل.. ما القصة؟

وقد أوصى ماسك متابعيه على تويتر بقراءة قصة خيال علمي من أوائل القرن العشرين تسمى توقف الآلة، والذي "إي إم فورستر" في عام 1909 ، ويحكي قصة مجتمع المستقبل البعيد الذي يعتمد كليًا على كمبيوتر خارق متقدم لتلبية جميع احتياجاته اليومية وكاد أن يعبده.


وأشار الكتاب الذي ذكره ماسك:"عندما تتعطل ، لا يوجد أحد على قيد الحياة يتذكر كيف تعمل الآلية ، أو ماذا يفعل إذا حدث خطأ"، ويبدو أن الرواية المؤثرة ، على الرغم من كتابتها منذ أكثر من قرن ، تتوقع عددًا من التقنيات الحديثة بما في ذلك الرسائل الفورية والإنترنت.

txt

مبالغ طائلة.. تعرف على تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز

txt

حكاية رمز الكمثرى الذي أغرق السوشيال ميديا.. هكذا بدأت

وقال إيلون ماسك لشبكة فوكس نيوز إن "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة من تصميم الطائرات التي تمت إدارتها بشكل سيء أو إنتاج السيارات السيئة، فهي تنطوي على احتمالية تدمير الحضارة".

كما أوضح إيلون ماسك إن التقدم غير المنضبط في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

موضوعات متعلقة

دراسة علمية تكشف ما يراه الميت قبل وفاته بلحظات

ظهر في 27 رمضان| رجل المدينة المنورة المسن يوهم الناس بأنه صحابي جليل.. ما القصة؟

من داخل أحد المساجد.. بلوجر يرتل القرآن على أنغام موسيقى الراب| فيديو

إنجاب أول طفلين بـ وحدة تحكم بلاي ستيشن 5.. ما القصة؟

مبالغ طائلة.. تعرف على تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز

حكاية رمز الكمثرى الذي أغرق السوشيال ميديا.. هكذا بدأت

أم بلا قلب تبيع ابنتها مقابل المخدرات في باراجواي.. النهاية مؤسفة

عقوبة طفل بـ مدرسة أمريكية تتسبب في حبس 5 معلمات.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ