دراسة علمية تكشف ما يراه الميت قبل وفاته بلحظات

"ضوء شديد في نهاية النفق".. هذا ما يظهر في اللحظات الأولى بعد وفاة الشخص، فقد توصل العلماء إلى أن ما يمر به الشخص قبل الموت مباشرة هو زيادة الطاقة المماثلة التي تحدث في النوبة عند الوفاة.

ووجد باحثون في جامعة ميتشيجان أن الأشخاص تحدث لهم قفزة في نشاط موجة “جاما” في منطقة من الدماغ مسؤولة عن الوعي والحلم والهلوسة قبل الموت مباشرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد الباحثون أن هذه الهلوسة مسؤولة عن رؤية الأشخاص لنور ساطع ، أو سماع أصوات، أو غناء ، أو حتى رؤية أحبائهم عند اقترابهم من الموت.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى، حيث شملت هذه الدراسة أربعة مرضى فقط، لكن العلماء يأملون أن تمهد الطريق نحو فهم أكبر لكيفية تفاعل الدماغ مع الموت.

ودرس الباحثون ، الذين نشروا نتائجهم يوم الاثنين في مجلة PNAS ، أربعة مرضى ماتوا بعد تعرضهم لسكتة قلبية أثناء مراقبة مخطط كهربية الدماغ (EEG).

ويعتبر مخطط كهربية الدماغ هو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب كهربائية متصلة بفروة الرأس، وتكتشف هذه الأجهزة وتسجيل الإشارات الكهربائية الصغيرة من الدماغ.

وكان المرضى الأربعة الذين شملتهم الدراسة في غيبوبة وغير مستجيبين، وقد تم تحديدهم في النهاية على أنهم خارج نطاق المساعدة الطبية ، وبإذن عائلاتهم ، تم استبعادهم من أجهزة دعم الحياة، وأثناء إزالة جهاز التنفس الصناعي الذي أبقاهما على قيد الحياة ، أظهر اثنان من المرضى زيادة في معدل ضربات القلب إلى جانب زيادة نشاط موجة جاما.

فيما يصفون نشاط موجة جاما بأنه الأسرع في الدماغ ويرتبط بالوعي، وعادة ما ترتبط مستويات جاما المرتفعة بالتفكير المكثف والتركيز المتزايد، ووجدت الأبحاث السابقة أن المصابين بالفصام غالبًا ما يعانون من موجات جاما عالية في أدمغتهم.