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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من داخل أحد المساجد.. بلوجر يرتل القرآن على أنغام موسيقى الراب| فيديو

البلوجر الجزائري
البلوجر الجزائري

آثار صانع محتوى جزائري "بلوجر" ضجة وحالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو، حيث قام بنشره من داخل أحد المساجد.


 

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نشر البلوجر الجزائري "مروان الباتني"مقطع فيديو قصير عبر صفحته على السوشيال ميديا، ويظهر في مقطع الفيديو وهو يرتل القرآن الكريم على أنغام موسيقى الراب.


 

تم تسجيل مقطع الفيديو داخل أحد المساجد في الجزائر، كان مقطع الفيديو القصير قد فتح باب الغضب  والانتقادات على مصراعيه ضد البلوجر الجزائري.


 

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وطالب المتابعون معاقبة البلوجر مروان الباتني  لتعديه على الأديان السماوية والقرآن الكريم، وقد افادت بعض التعليقات انه تم القبض عليه ولكن هذا غير مؤكد رسميًا.

https://www.instagram.com/reel/CrWpa5TouJa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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