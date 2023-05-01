مبالغ طائلة.. تعرف على تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز

تستعد المملكة المتحدة البريطانية لـ حفل تتويج الملك تشارلز خلال الأيام المقبلة، ومن ضمن الاستعدادات هي الاستعدادات الأمنية والتي تكلف ملايين الجنيهات الاسترليني.

تم الكشف عن أنه سيتم استخدام حوالي 150 مليون جنيه إسترليني لنشر الآلاف من ضباط الشرطة وفرق الحماية في حفل الملك تشارلز الثالث.

سيتم استخدام 100 مليون جنيه إسترليني أخرى لتنظيم الحفل وثلاثة أيام من الاحتفالات، تبلغ التكلفة الإجمالية لتتويج التتويج الآن في عالم 250 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من محاولات الملك لتأسيس ملكية منخفضة التكلفة وفعالة من حيث التكلفة.

وقد تكلف تتويج الملكة عام 1953 بريطانيا 1.57 مليون جنيه إسترليني - حوالي 47 مليون جنيه إسترليني من أموال اليوم، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونتيجة لزيادة التهديدات الأمنية وسلسلة من الاحتجاجات المحلية المخطط لها، ارتفعت تكاليف حدث يوم السبت، التي تحمل الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي، أعلى بكثير من التقديرات الأولية البالغة 100 مليون جنيه إسترليني.



كما تم وضع جدول زمني خاص لمراقبة الحركة الجوية لكبار الشخصيات الذين يسافرون، وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية في نقاط الهبوط ، والتي تشمل RAF Northolt في Middlesex و RAF Biggleswade ، اعتبارًا من الخميس. يأتي ذلك وسط مخاوف من أن المتظاهرين على تغير المناخ قد يستهدفون الطائرات الخاصة الوافدة.

وستشهد عملية كبيرة لمنع النشطاء تخريب يوم التتويج نفسه أعدادًا ضخمة من الضباط المسلحين في الشوارع ، والقناصة على أسطح المنازل ، وطائرات الشرطة بدون طيار التي تراقب الحشود بحثًا عن أي نشاط مشبوه.