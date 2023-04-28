بعد أخبار الانفصال.. جورجينا تكشف حقيقة انفصالها عن رونالدو

قامت جورجينا رودريغيز ، شريكة كريستيانو رونالدو، بـ الرد على الأخبار التي تفيد بأن هناك أزمة في علاقتها العاطفية مع النجم البرتغالي وأنهم على وشك الانفصال.

يعيش الزوجان في المملكة العربية السعودية ، حيث انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

وقد تحدثت التقارير في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة على أن رونالدو "سئم" مع جورجينا ، وأن الزوجين على وشك الانفصال.

وكما أشارت التقارير الصحفية أن الزوجان خاضا مؤخرًا جدالًا كبيرًا قبل ركوب طائرة رونالدو الخاصة، وبحسب ما ورد وقعت المواجهة أمام العديد من الأشخاص الآخرين، ورفضت جورجينا بعد ذلك التواصل مع رونالدو أثناء الرحلة.



أدت هذه المواجهة المتداولة إلى زيادة الشائعات عن الزوجين اللذين لديهما طفلان معًا، على وشك الانفصال وسط ادعاءات بأنه كل شيء ليس على ما يرام بينهما.

لكن جورجينا أنكرت بشدة هذه الشائعات عبر حسابها على "انستجرام" عبر خاصية القصص، حيث شاركت صورة لـ السماء ليلاً ، مع كلمات أغنية If I Die للمغني الأمريكي روميو سانتوس.

وجاء في مضمون ذلك: "الحسد يخترع الإشاعة ، وينتشر القيل والقال ويصدقها الأحمق"، وفي ذلك خطوة للرد على الشائعات المنتشرة.