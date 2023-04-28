عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أخبار الانفصال.. جورجينا تكشف حقيقة انفصالها عن رونالدو

صدى البلد

قامت جورجينا رودريغيز ، شريكة كريستيانو رونالدو، بـ الرد على الأخبار التي تفيد بأن هناك أزمة في علاقتها العاطفية مع النجم البرتغالي وأنهم على وشك الانفصال.

يعيش الزوجان في المملكة العربية السعودية ، حيث انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

txt

العثور على عفريت في مدينة بـ المكسيك.. ما القصة؟

txt

انفجار هائل لـ سطح الشمس يؤثر على الأرض.. ماذا حدث؟

وقد تحدثت التقارير في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة على أن رونالدو "سئم" مع جورجينا ، وأن الزوجين على وشك الانفصال.

وكما أشارت التقارير الصحفية أن الزوجان خاضا مؤخرًا جدالًا كبيرًا قبل ركوب طائرة رونالدو الخاصة، وبحسب ما ورد وقعت المواجهة أمام العديد من الأشخاص الآخرين، ورفضت جورجينا بعد ذلك التواصل مع رونالدو أثناء الرحلة.


أدت هذه المواجهة المتداولة إلى زيادة الشائعات عن الزوجين اللذين لديهما طفلان معًا، على وشك الانفصال وسط ادعاءات  بأنه كل شيء ليس على ما يرام بينهما.

txt

أب يقلب السوشيال ميديا بسبب ما فعله مع مولوده| شاهد ما حدث

txt

قبل التتويج بـ أيام .. نوسترادمواس يتنبأ بمصير غير متوقع لـ تشارلز

لكن جورجينا أنكرت بشدة هذه الشائعات عبر حسابها على "انستجرام" عبر خاصية القصص، حيث شاركت صورة لـ السماء ليلاً ، مع كلمات أغنية If I Die للمغني الأمريكي روميو سانتوس.

وجاء في مضمون ذلك: "الحسد يخترع الإشاعة ، وينتشر القيل والقال ويصدقها الأحمق"، وفي ذلك خطوة للرد على الشائعات المنتشرة.

جورجينا كريستيانو الانفصال البرتغالي رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

موضوعات متعلقة

العثور على عفريت في مدينة بـ المكسيك.. ما القصة؟

انفجار هائل لـ سطح الشمس يؤثر على الأرض.. ماذا حدث؟

العلماء يشعرون بالقلق .. مخاوف من جائحة جديدة

أب يقلب السوشيال ميديا بسبب ما فعله مع مولوده| شاهد ما حدث

قبل التتويج بـ أيام .. نوسترادمواس يتنبأ بمصير غير متوقع لـ تشارلز

من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

مزارع أمريكي يصاب بصدمة بعد ولادة بقرة بهيئة غريبة في مزرعته.. تفاصيل

وداعًا لـ الدبل الذهب.. خاتم ذكي يطمئنك على حياة نصفك الثاني

ترشيحاتنا

جثة غامضة بطريقة قتل بشعة تثير الجدل في العراق.. تفاصيل

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

ترامب: بايدن يشكل تهديدا على الديمقراطية

جزاء من ترك صلاة الجمعة 3 مرات

بعد موافقة الوزراء على تعديل القانون.. حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ