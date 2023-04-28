انفجار هائل لـ سطح الشمس يؤثر على الأرض.. ماذا حدث؟

أدى انفجار هائل على سطح الشمس هذا الأسبوع إلى إطلاق مليارات الأطنان من البلازما التي من المقرر أن تضرب الأرض خلال الساعات المقبلة.

انطلق الاندفاع ، المعروف باسم الطرد الكتلي الإكليلي (CME) ، من المنطقة الجنوبية الغربية للشمس ، مرسلاً البلازما إلى كوكبنا بمساعدة الرياح الشمسية الشديدة.

تشير تقارير التنبؤ إلى أن هناك فرصة بنسبة 50 في المائة أن تؤدي الجسيمات إلى تعطيل الأقمار الصناعية في مدار الأرض و 10 في المائة من خطر انقطاع التيار الكهربائي.، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يحتوي التيار على إشعاع مكثف يمكنه مقاطعة التقنيات على الأرض، ومن المتوقع أيضًا أن تهز الرياح الشمسية الغلاف المغناطيسي لكوكبنا ، مما يتسبب في حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية G1 يمكن أن تعطل الأقمار الصناعية التي تدور في منطقة الفضاء.

ومن المفترض أن يصل ثوران بركان CME الذي اندلع من الشمس في 24 أبريل إلى الأرض خلال الساعات القادمة.



مثل هذه الانفجارات البركانية لديها القدرة على إثارة طقس الفضاء الذي يمكن أن يتداخل مع الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة على الأرض ويمكن أن يكون ضارًا لرواد الفضاء غير المحميين.

تم التقاطها من قبل المرصد الشمسي والغلاف الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ، والذي يحلل شمسنا، وتصطدم جسيمات الكتل الإكليلية المقذوفة بالأرض ، حيث تم إطلاق التيار من ثقب إكليلي يواجه كوكبنا.