من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

في 27 من رمضان انتشرت صور على السوشيال لـ رجل مسن وقد منحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ أنه "رجل لا ينتمي إلى زماننا"، وذلك لهيئته وبساطته.

انتقلت صور الرجل المسن من المدينة المنورة إلى دول العالم على بساط وسائل التواصل الاجتماعي، يتسأل عن هوية الرجل أو اسمه أو أي من أي بلد؟، وآخرون قدموا إليها رحلة حج لهذا العام.

مضت الأيام ولم يمحى مشهد الرجل أمام المسجد النبوي وعصاه وجلبابه ووشاحه الأبيض الطويل من ذاكرة كل من رأه الصور، حتى توصل شخص إلى كل الأسئلة التي شغلت بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد نشر أحد الأشخاص صور جديدة له، وقدم إلينا بعض المعلومات عنه بأن العجوز يبلغ من العمر 82 عامًا ويدعى الشيخ عبد القادر بخش.



أما عن ظهوره في المدينة المنورة فكانت حلم بعيد من أجله أدخر من عمله كـ راعي للأغنام أموال لمدة 15 عام، ليفوز بـ حلمه في النهاية.