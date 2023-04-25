عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هربت من الشرطة.. عروس مطلوبة للعدالة بسبب حفل زفافها

صدى البلد

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت النار من مسدسها في حفل زفافها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

txt

مدينة مهددة بـ زلزال عنيف قوته تفوق قنبلة ذرية

txt

اكتشاف ثاني أكبر ثقب في العالم تحت الماء.. ما قصته؟

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد العروسة المفقودة منذ الحادث، ويعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند وغالبًا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

وفقًا للقانون الهندي ، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًا بشكل متسرع أو إهمال أو في إطلاق نار احتفالي، مما يعرض الآخرين للخطر ، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

ففي عام 2016 ، أمرت محكمة في لوكناو ، عاصمة ولاية أوتار براديش ، بالتحقيق في كل قضية إطلاق نار احتفالي بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى للشرطة.

txt

حجر غامض يجلس عليه الملك تشارلز يوم التتويج.. ما قصته؟

txt

هل يفترق القمر عن الأرض؟.. الإجابة صادمة

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا ، فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب ، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة هاربة لأنها تخشى الاعتقال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

بشرى سارة .. جمال شعبان يكشف عن أول علاج للصداع النصفي

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي أمين شرطة وسيدة داخل مصرف بالبحيرة

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

مدينة مهددة بـ زلزال عنيف قوته تفوق قنبلة ذرية

اكتشاف ثاني أكبر ثقب في العالم تحت الماء.. ما قصته؟

يحدث في كينيا.. قسيس يأمر أتباعه بـ الجوع حتى الموت لسبب غريب

حجر غامض يجلس عليه الملك تشارلز يوم التتويج.. ما قصته؟

هل يفترق القمر عن الأرض؟.. الإجابة صادمة

هذا ما يحدثه القلق والتوتر في عمرك.. تفاصيل

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

ترشيحاتنا

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري خلال عيد الفطر

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها خلال افتتاح مقرها الجديد في موناكو| صور

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما كفارتها.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 25-4-2023

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

جنايات أمن الدولة تحاكم متهمي ولاية السودان الإرهابية.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقضاء على انسداد المسام.. أهمية عمل علاجات للوجه كل 15 يوما

لأول مرة.. صورة واضحة لـ قمر المريخ.. تفاصيل

قبل لعب الهولي.. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب التصاق اللون

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ