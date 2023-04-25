هربت من الشرطة.. عروس مطلوبة للعدالة بسبب حفل زفافها

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت النار من مسدسها في حفل زفافها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد العروسة المفقودة منذ الحادث، ويعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند وغالبًا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

وفقًا للقانون الهندي ، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًا بشكل متسرع أو إهمال أو في إطلاق نار احتفالي، مما يعرض الآخرين للخطر ، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

ففي عام 2016 ، أمرت محكمة في لوكناو ، عاصمة ولاية أوتار براديش ، بالتحقيق في كل قضية إطلاق نار احتفالي بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى للشرطة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا ، فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب ، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة هاربة لأنها تخشى الاعتقال.