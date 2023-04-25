مدينة مهددة بـ زلزال عنيف قوته تفوق قنبلة ذرية

توصلت دراسة إلى أن “لوس أنجلوس” قد تكون معرضة لخطر زلزال كبير، فقد اكتشف علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)، أكثر من 1200 زلزال ضحل في الأشهر الثمانية الماضية.

وتم اكتشاف هذه الزلازل الضحلة، على بعد حوالي ميل واحد تحت سطح الأرض، والتي يمكن أن تتراكم وتخلق مسارات لمزيد من التمزقات في القشرة الأرضية الخارجية.

ودرس فريق من العلماء، كلا من “لونج بيتش” و"سيل بيتش"، وهما ضاحيتان من ضواحي لوس أنجلوس، تقعان على طول صدع نيوبورت-إنجلوود.

وقد أشارت دراسات سابقة، إلى أن هذا الصدع يمكن أن يؤدي إلى زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، طاقته تكافئ حوالي 32 قنبلة ذرية من هيروشيما.

ولكن من خلال التحقيق خلال ساعات المساء، عندما تكون مستويات الضوضاء منخفضة، تمكن الفريق من تحديد 1262 صدعا.

يمتد صدع نيوبورت - إنجلوود على بعد 47 ميلاً من مدينة كولفر جنوب شرق مدينة نيوبورت بيتش ، وعند هذه النقطة يتجه الصدع من الشرق إلى الجنوب الشرقي باتجاه المحيط الهادئ، وتم التعرف عليه لأول مرة؛ بعد وقوع زلزال بقوة 4.9 ريختر، بالقرب من إنجلوود، كاليفورنيا، في 21 يونيو 1920.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها "منطقة الخطر العالي على السطح، قد تكون أوسع بكثير مما تشير إليه منطقة Alquist-Priolo، وهي مناطق تنظيمية تحيط بآثار سطح كاليفورنيا للصدوع النشطة.

وتحدث الزلازل الضحلة؛ عن طريق زيادة الضغوط على الصدع ببطء، استجابة للحركة البطيئة للصفائح التكتونية، مع بداية انزلاق، عندما تتجاوز هذه الضغوط الاحتكاك الساكن.