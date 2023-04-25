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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحدث في كينيا.. قسيس يأمر أتباعه بـ الجوع حتى الموت لسبب غريب

صدى البلد

اكتشف ما يقرب من 60 جثة، في أرض يملكها قسيس كيني الجنسية، وألقي القبض عليه؛ لتسببه في وفاة اتباعه بعد أن أمرعهم بالصيام حتى الموت.

وتقول السلطات الكينية، إن هناك المزيد من القبور الضحلة في الأرض التي لم يتم حفرها بعد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

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وروى رئيس شرطة مقاطعة ماليندي الفرعية، جون كيمبوي، كيف ألقي القبض على القسيس بول ماكنزي، يوم  14 أبريل، بسبب صلاته بالطائفة.

 يأتي ذلك عندما توفي 4 أشخاص واكتشف المزيد يتضورون جوعا في كنيسة داخل مزرعة القسيس، ووفقا لشبكة “سي بي إس نيوز”، طلبت الشرطة تعليقا من ماكينزي بينما يواصلون التحقيق في وفاة أتباعه.

وتم تنبيه الشرطة إلى الوضع من خلال نصيحة أحد أفراد الجمهور، وخلال غارة للشرطة على ممتلكات القس في ماليندي، اكتشف الضباط 15 شخصا هزيلي الجسد، وتوفي 4 منهم في وقت لاحق بشكل مأساوي.

وتشير التقارير إلى أن الأتباع قد أمرهم القس بالتجويع من أجل "الالتقاء بالسيد المسيح "، كما تم الإبلاغ عن العشرات من المقابر الضحلة في مزرعة يملكها، وبدأت السلطات في حفر المواقع بعد فترة وجيزة.

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وأضافت التقارير أن ماكينزي أضرب عن الطعام لمدة 4 أيام أثناء احتجازه لدى الشرطة، ولكن تم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين بكفالة.

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