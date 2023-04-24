دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

بعد 4 شهور على رحيل الأسطورة البرازيلية بيليه، تم تكريمه قبل مباراة نهائي الكأس في البرازيل، عن طريق عمل دمية ضخمة بـ ملامح بيليه وهو مبتسم وبشرته السمراء مرتديًا بذلة بـ الطراز البرازيلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وشعر الجماهير في المدرجات ومشاهدي المباراة عبر التليفزيون بالحيرة والذعر بعض الشيء، وذلك بعد أن اقتحم الملعب رجل يرتدي دمية ضخمة لـ لاعب كرة القدم الراحل بيليه في نهائي الكأس في البرازيل.

خرجت دمية بيليه التي بلغ ارتفاعها حوالي 12 قدمًا، قبل بداية المباراة إلى الملعب، وكان بداخلها رجل يحركها، وبعد أن وصل إلى منتصف الملعب حيث كان يقف اللاعبون من الفرقتين ألقت الدمية تحية على الجمهور ومن ثم ركل الكرة إلى أحد اللاعبين ليبدأ المباراة.

كان اللاعب البرازيلي الراحل بيليه من أشهر وأنجح لاعبي كرة القدم في العالم، وقد منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم لقب "الأعظم"، وتوفي في 29 ديسمبر 2022 بعد رحلة مع مر ض السرطان.