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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تتعرض لهجوم بالماء المغلي على يد شقيق خطيبها.. بسبب فار

صدى البلد

تعرضت امرأة للهجوم من قبل شقيق خطيبها باستخدام الماء الساخن لدرجة أنه أذاب جلد وجهها بالكامل كل ذلك بسبب الفئران.

أصيبت شارلوت فوستر ، 29 عامًا ، بحروق من الدرجة الأولى والثانية بسبب شقيق خطيبها "بن كوين "، 28 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بدأ الخلاف الغريب عندما راسلت شارلوت  شقيق خطيبها مالك الفئران  للحصول على بعض النصائح حول فئرانها الأليفة بعد رحلة إلى الطبيب البيطري.

ولكن غضب بن من حقيقة أن الجرذ قد أُعطي أدوية الحساسية لمشاكل التنفس ، واشتد النقاش  بين الثنائي عبر الرسائل، ثم ذهبت شارلوت إلى منزله في ذلك اليوم للمطالبة باعتذار.

احتد النقاش حول نصائح عن الفئران ، فقام بن بتهديد شارلوت قائلًا "اذهبي قبل إلقاء الماء المغلي عليكي"، حتى أصبح التهديد حادثة بالفعل وألقى عليها الماء المغلي.

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هربت شارلوت  وانتهى بها الأمر في مستوصف كمبرلاند ، كارلايل ، مصابة بحروق شديدة في رأسها ورقبتها وكتفيها، تم القبض على بن في نفس اليوم وأفرج عنه بكفالة، ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا بالإضافة إلى أمر تقييدي لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في التسبب في ضرر جسدي خطير.

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