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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور مخلوق بحري ضخم يثير الرعب على أحد شواطئ تايلاند.. تفاصيل

صدى البلد

أصيب رواد الشواطئ بـ الرعب عندما جرفت المياه حيوانا بحريا ضخما ومروعا يعرف بـ "بقرة بحر" وهي مقطوعة رأسها.

 

تعد أبقار البحر، وهي من أقرباء خراف البحر، من الأنواع المعرضة للخطر والمحمية بموجب القانون في معظم البلدان التي يمكن العثور عليها فيها.

 

هذا هو الحال في تايلاند حيث جرفت المياه بالحيوان المشوه في جزيرة كوه سريبويا أمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بلغ قياس أبقار البحر حوالي 2 متر ووزنه 100 كجم، كما يقدر أن 200 من أبقار البحر بقيت في المياه التايلاندية.

 

تعتقد السلطات التايلاندية أنه تم استخدام سكين لقطع رأس الحيوان، على الأرجح بعد أن تم القبض عليه في شبكة صياد لتحرير بقية جسده.

 

ومع ذلك، هناك نظرية أخرى مفادها أن شخصًا ما خرج عمدًا بحثًا عن أبقار البحر لقطع رأسها، ويعتبر البعض في تايلاند أنيابها تحقق النجاح، ويمكن بيعها للمؤمنين بالخرافات بسعر مرتفع.

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أصر يونغوت فانغكوا ، رئيس قرية في الجزيرة، على أن هذا الفعل لن يرتكبه أحد السكان المحليين لأن السكان يعملون بجد للحفاظ على الحيوانات ومصدر غذائها الرئيسي ، الأعشاب البحرية.


بقرة البحر مصطلح يستخدم لوصف جميع الأنواع في ترتيب سيرينيا، بعد حالات الانقراض ، لا يوجد الآن سوى أربعة أبقار البحر، وخروف البحر الأمازوني ، وخراف البحر في غرب الهند ، وخراف البحر في غرب إفريقيا.

الرعب

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