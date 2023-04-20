إيلون ماسك يطلق أكبر صاروخ في العالم إلى الفضاء

أطلق إيلون ماسك صاروخ " سبيس إكس ستارشيب" SpaceX Starship وهو أكبر صاروخ تم إطلاقه على الإطلاق، في الغلاف الجوي للأرض في مشاهد مذهلة.

المركبة الفضائية والصاروخ الثقيل للغاية يشار إليهما مجتمعين باسم Starship - هما نظام قابل لإعادة الاستخدام مصمم لنقل كل من الطاقم والبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وما بعده.

يُفهم أن المهندسين في سبيس إكس أطلقوا على الحادثة "التفكيك السريع غير المخطط له"، أثناء صعودها من منصة الإطلاق في تكساس ، على الرغم من أن سبيس إكس وصفتها بأنها ناجحة.

ويبلغ طول المركبة الفضائية المركبة من الفولاذ المقاوم للصدأ 120 مترًا ، ولديها 33 محركًا و 16.7 مليون رطل من الدفع، ولكن عندما حاول الداعم الانفصال عن المرحلة العليا من السفينة ، حدث خطأ.

بدأ معزز الصاروخ في السقوط وانفجر في النهاية ، لكن وفقًا لمحررة العلوم في بي بي سي ريبيكا موريل ، على الرغم من أن لديها آمالًا كبيرة ، لن يعتبر المهندسون المهمة فاشلة.



انتقل إيلون ماسك منذ ذلك الحين إلى تويتر لتهنئة الفريق على الإطلاق، وقال: "تهانينا لفريق سبيس إكس على الإطلاق التجريبي المثير لـ Starship!".

وسيمكن أيضًا من توصيل الأقمار الصناعية وتطوير قاعدة قمرية ، والنقل من نقطة إلى نقطة على الأرض، مما يسمح بالسفر إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة أو أقل.

بعد أن أزال الصاروخ برج الإطلاق، قال المهندسون: "إن الوصول إلى هذا الحد هو أمر مذهل".