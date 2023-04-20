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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يطلق أكبر صاروخ في العالم إلى الفضاء

صدى البلد

أطلق إيلون ماسك صاروخ " سبيس إكس ستارشيب"  SpaceX Starship وهو أكبر صاروخ تم إطلاقه على الإطلاق، في الغلاف الجوي للأرض في مشاهد مذهلة.

 

المركبة الفضائية والصاروخ الثقيل للغاية يشار إليهما مجتمعين باسم Starship - هما نظام قابل لإعادة الاستخدام مصمم لنقل كل من الطاقم والبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وما بعده.

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يُفهم أن المهندسين في سبيس إكس أطلقوا على الحادثة "التفكيك السريع غير المخطط له"، أثناء صعودها من منصة الإطلاق في تكساس ، على الرغم من أن سبيس إكس وصفتها بأنها ناجحة.

ويبلغ طول المركبة الفضائية المركبة من الفولاذ المقاوم للصدأ 120 مترًا ، ولديها 33 محركًا و 16.7 مليون رطل من الدفع، ولكن عندما حاول الداعم الانفصال عن المرحلة العليا من السفينة ، حدث خطأ.

بدأ معزز الصاروخ في السقوط وانفجر في النهاية ، لكن وفقًا لمحررة العلوم في بي بي سي ريبيكا موريل ، على الرغم من أن لديها آمالًا كبيرة ، لن يعتبر المهندسون المهمة فاشلة.

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انتقل إيلون ماسك منذ ذلك الحين إلى تويتر لتهنئة الفريق على الإطلاق، وقال: "تهانينا لفريق سبيس إكس على الإطلاق التجريبي المثير لـ Starship!".

وسيمكن أيضًا من توصيل الأقمار الصناعية وتطوير قاعدة قمرية ، والنقل من نقطة إلى نقطة على الأرض، مما يسمح بالسفر إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة أو أقل.

بعد أن أزال الصاروخ برج الإطلاق، قال المهندسون: "إن الوصول إلى هذا الحد هو أمر مذهل".

صاروخ

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