ضهر سلحفاة.. طفل يولد بحالة جلدية نادرة وخطيرة| ما قصته؟

ولد طفل بحالة جلدية نادرة حيث تم تسميته"سلحفاة نينجا الصغيرة"حيث ينمو على ظهره طبقات من الجلد الغريب الذي يشبه جلد السلحفاة.

ترك الطفل "جيمس ماكالوم" ذو الـ 19 شهرًا ، والديه وأطبائه في حيرة عندما وُلد في 19 أغسطس 2021 ، ويزن 6 رطل 14 أوقية في مستشفى مورتون النبات في فلوريدا ، الولايات المتحدة.

كانت موم كايتلين ، 35 عامًا ، وزوجها تيم ، 41 عامًا ، في البداية يعتقدان أن الكتل الكثيفة من الجلد على ظهر الطفل كانت علامة مميزة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ومع ذلك ، استمرت الكتلة في النمو، وبعد شهرين تم تشخيص حالة جيمس بحمة خلوية عملاقة في الخلايا الصباغية ، والتي تسبب تشوهات حميدة بسبب نمو الخلايا الصبغية الخاطئة.

في فبراير 2022 ومايو 2022 ، خضع جيمس لعمليتين جراحيتين لإزالة الجزء الأكبر منه ، مما سمح له بالاستلقاء على ظهره لأول مرة، كما استبدل الأطباء الوعاء بجلد صحي من ظهره.

قالت كايتلين: "قبل إزالتها ، نمت بسرعة وصارت مثل قوقعة السلحفاة على ظهره، فقد وصل الأمر إلى حد أننا اضطررنا إلى أن ننامه على جانبه لأنه لم يستطع وضع رأسه بشكل مسطح لأنه كان ضخمًا للغاية".

وأضافت:"لقد غطى 75٪ من ظهره في البداية وبدأ يزداد دهونًا وتكتلًا - بدا وكأنه ينمو، عملية إزالة الوحمة عندما بدأت تؤثر على نوم جيمس".

وقالت: "كان علينا التحدث إلى جراح التجميل للإزالة لأنها تأتي مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لقد بدأوا عملية الإزالة وعلى مدار شهرين أجرينا عمليتين جراحيتين مختلفتين لإزالة الجزء الأكبر منه. كنا سعداء جدًا بالنتائج".

وأشارت :"أجروا فحوصات للجلد الذي تمت إزالته ووجدوا نتائج سلبية للأمراض ، وهو أمر عظيم".