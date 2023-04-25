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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة.. صورة واضحة لـ قمر المريخ.. تفاصيل

صدى البلد

أصدر العلماء الصور والملاحظات الأكثر تفصيلاً لقمر المريخ ديموس، حيث التقطت الصور مسبار الأمل التابع لوكالة الإمارات للفضاء (EMM) التابع لوكالة الفضاء الإماراتية خلال التحليق الأخير على سطح القمر.

فلأول مرة يطير المسبار على مسافة قريبة من 62 ميلاً (100 كيلومتر) إلى ديموس ، حيث تمكن خلالها من تسجيل الصور، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. 

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وشمل ذلك مناطق على الجانب البعيد من القمر لم يكن من الممكن التحقيق فيها بتفصيل كبير من قبل، وتلتقط إحدى الصور الكوكب الأحمر وهو ينجرف أثناء اقتراب المسبار الأقرب.

يمتلك الباحثون معرفة محدودة عن ديموس وفوبوس أكبر قمر للمريخ، لذلك تمثل الملاحظات الجديدة خطوة إلى الأمام في معرفتهم بديموس وغلافه الجوي وتكوينه وأصوله وما يعنيه هذا لفهمنا للمريخ على نطاق أوسع.

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على سبيل المثال ، يقترح الباحثون أن الملاحظات الجديدة تبدو وكأنها تتحدى النظرية القديمة القائلة بأن أقمار المريخ هي كويكبات تم التقاطها وبدلاً من ذلك تشير إلى أصل كوكبي.

سيتم تقديم النتائج في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU)، ونتيجة للملاحظات ، سيتم تمديد نشاط مسبار الأمل لسنة أخرى.

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