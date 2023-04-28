العثور على عفريت في مدينة بـ المكسيك.. ما القصة؟

تم العثور على جنين متوفي بهيئة غريبة جعلت المكتشفين يطلقوا عليه أنه "عفريت" ميت ، وقد تم العثور عليه في مستودع مهجور في المكسيك.

تم اكتشاف عينة الجنين الغريبة أثناء أعمال البناء في مدينة سانتا ماريا ريجلا التاريخية ، شمال شرق مكسيكو سيتي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أكدت السلطات أن العينات يتم تحليلها حاليًا من قبل خبراء جامعيين ولكنهم في حيرة بسبب الجنين وهيئته، ويقول فرانسيسكو مايورال فلوريس ، العمدة المحلي الذي اكتشف الرفات المحنطة ، إنها يمكن أن يكون جن أو عفريت.



وكان الجنين المتوفي الذي عثر عليه له جسم صغير وأربعة أطراف ووجه مشوه مع أنف واضح ومخالب وذيل.

وتُعرض تلك البقايا الآن في متحف دي لوس دوينديس في بلدية هواسكا دي أوكامبو، وتعرف المنطقة الذي عثر فيها على المخلوق الغريب منطقة بالأساطير المتعلقة بالعفاريت والجن وغيرها من كيانات المايا الأسطورية.

حتى أوضح العمدة: "يمكن لأي شخص أن يقدرها بنفسه بناءً على معتقداتهم وتقاليدهم، لو تم العثور عليها في بلدية أخرى ، لما كانت ذات صلة، ولكن بسبب موضوعات العفاريت والصوفية هنا ، هناك مطلب ثقافي واجتماعي لإعطائها أهمية".



فيما أشار الخبراء والأطباء البيطريون أنه جنين مشوه من قطة أو كلب.