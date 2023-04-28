عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على عفريت في مدينة بـ المكسيك.. ما القصة؟

صدى البلد

تم العثور على جنين متوفي بهيئة غريبة جعلت المكتشفين يطلقوا عليه أنه "عفريت" ميت ، وقد تم العثور عليه في مستودع مهجور في المكسيك.

تم اكتشاف عينة الجنين الغريبة أثناء أعمال البناء في مدينة سانتا ماريا ريجلا التاريخية ، شمال شرق مكسيكو سيتي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

انفجار هائل لـ سطح الشمس يؤثر على الأرض.. ماذا حدث؟

txt

العلماء يشعرون بالقلق .. مخاوف من جائحة جديدة

أكدت السلطات أن العينات يتم تحليلها حاليًا من قبل خبراء جامعيين ولكنهم في حيرة بسبب الجنين وهيئته، ويقول فرانسيسكو مايورال فلوريس ، العمدة المحلي الذي اكتشف الرفات المحنطة ، إنها يمكن أن يكون جن أو عفريت.


وكان الجنين المتوفي الذي عثر عليه له جسم صغير وأربعة أطراف ووجه مشوه مع أنف واضح ومخالب وذيل.

txt

أب يقلب السوشيال ميديا بسبب ما فعله مع مولوده| شاهد ما حدث

txt

قبل التتويج بـ أيام .. نوسترادمواس يتنبأ بمصير غير متوقع لـ تشارلز

وتُعرض تلك البقايا الآن في متحف دي لوس دوينديس في بلدية هواسكا دي أوكامبو، وتعرف المنطقة الذي عثر فيها على المخلوق الغريب  منطقة بالأساطير المتعلقة بالعفاريت والجن وغيرها من كيانات المايا الأسطورية.

حتى أوضح العمدة: "يمكن لأي شخص أن يقدرها بنفسه بناءً على معتقداتهم وتقاليدهم، لو تم العثور عليها في بلدية أخرى ، لما كانت ذات صلة، ولكن بسبب موضوعات العفاريت والصوفية هنا ، هناك مطلب ثقافي واجتماعي لإعطائها أهمية".


فيما أشار الخبراء والأطباء البيطريون أنه جنين مشوه من قطة أو كلب.

عفريت المكسيك جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

موضوعات متعلقة

انفجار هائل لـ سطح الشمس يؤثر على الأرض.. ماذا حدث؟

العلماء يشعرون بالقلق .. مخاوف من جائحة جديدة

أب يقلب السوشيال ميديا بسبب ما فعله مع مولوده| شاهد ما حدث

قبل التتويج بـ أيام .. نوسترادمواس يتنبأ بمصير غير متوقع لـ تشارلز

من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

مزارع أمريكي يصاب بصدمة بعد ولادة بقرة بهيئة غريبة في مزرعته.. تفاصيل

وداعًا لـ الدبل الذهب.. خاتم ذكي يطمئنك على حياة نصفك الثاني

ضهر سلحفاة.. طفل يولد بحالة جلدية نادرة وخطيرة| ما قصته؟

ترشيحاتنا

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. السيسي يستقبل مستشار النمسا.. ومدبولي: الباب مفتوح أمام المستثمرين

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 .. صور

دعاء ثاني جمعة في شوال لقضاء الحاجة .. 15 كلمة مستجابة حتى غروب الشمس

أمريكا: شركاؤنا في السعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق تصدم جمهورها | شاهد

مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ