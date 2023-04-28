اكتشاف صادم على سطح القمر.. تفاصيل

قام الخبراء في وكالة ناسا بخطوة كبيرة إلى الأمام في خططهم لسكن البشر على سطح القمر،فقد اكتشف العلماء طريقة لاستخراج الأكسجين من تربة القمر ، مما يعطي فرصة جديدة للحياة لخططهم الخاصة بالقواعد البشرية على الصخر، حيث تم الاحتفاظ بالتربة داخل بيئة فراغ ، وباستخدام ليزر عالي الطاقة ، تمكن الخبراء من إنشاء تفاعل حراري كربوني.

وفقًا للإندبندنت ، يمكن أن تكون تجربة العرض التوضيحي للحد من الحرارة الكربونية (CaRD) ضرورية لإنتاج الأكسجين للتنفس ، وكذلك للوقود الدافع للنقل.

وقالت أناستازيا فورد ، مهندسة ناسا: "أثبت فريقنا أن مفاعل CaRD علىى سطح القمر سيستخلص الأكسجين بنجاح، وهذه خطوة كبيرة لتطوير العمارة لبناء قواعد بشرية مستدامة على كواكب أخرى".

يعني نجاح التجربة الأخيرة أن تقنية حصاد الأكسجين وصلت الآن إلى مستوى الجاهزية، مما يعني أنها جاهزة للاختبار في الفضاء.

قال آرون باز ، كبير المهندسين في وكالة ناسا: "تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إنتاج عدة أضعاف وزنها من الأكسجين سنويًا على سطح القمر ، مما سيمكن من وجود بشري مستدام واقتصاد على سطح القمر".

وأعلنت وكالة ناسا في وقت سابق من هذا الشهر أن أربعة رواد فضاء سيشاركون في مهمة Artemis II للسفر حول القمر، سيصعد رواد الفضاء الأربعة على متن المركبة الفضائية أوريون لإجراء اختبار طيران لمدة 10 أيام ، يتم إطلاقه على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم (SLS) التابع لناسا، وسيكونون أول رواد فضاء يطيرون بالقرب من القمر منذ أكثر من 50 عامًا.

وقد أكملت وكالة الفضاء الأمريكية بالفعل رحلة تجريبية غير مأهولة لمركبة أوريون ، والتي شاهدتها تحلق حول القمر وتعود إلى الأرض في نوفمبر 2022.