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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حكاية رمز الكمثرى الذي أغرق السوشيال ميديا.. هكذا بدأت

صدى البلد

غرقت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من فيسبوك إلى إنستجرام بـ الرمز التعبيري الكمثرى، سواء في منشورات أو على السير الذاتية على صفحات الأشخاص، هذا الأمر ليس مقتصر على المصريين فقط ولكن على مستوى العالم.

 

وأضاف الآلاف من المستخدمين رمزًا تعبيريًا كمثرى إلى الوصف الموجود في ملفهم الشخصي، وهناك شرح بسيط للسبب.

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الرموز التعبيرية هي طريقة جديدة للأفراد الفرديين للإشارة بهدوء إلى حالة علاقتهم، والفكرة تعود إلى مجموعة Pear وهو مفهوم المواعدة الذي يصف نفسه بأنه "اكبر تجربة اجتماعية في العالم".

 

وأطلقت تجربة Pear الاجتماعية الشهر الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ، وتطلب من العزاب شراء مجموعة من الخواتم الخضراء البسيطة مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا.

 

ويوضح الموقع الخاص بـ التجربة أن الكمثرى تجعل من السهل معرفة من هو من حولك مستعد لمقابلة أشخاص جدد والارتباط به.

 

خاتم صغير ودقيق يعطي انطباعًا كبيرًا، ويمكن ارتداء الخاتم على أي إصبع وهو مؤشر سري للآخرين على أنك أعزب، كما يتضمن الوصول إلى الأحداث المجانية للأفراد ، بالإضافة إلى 'PearFest' ، الذي يزعم أنه أكبر مهرجان في العالم للأفراد.

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مع بيع آلاف الخواتم بالفعل ، اقترح Pear أيضًا أنه يجب على المستخدمين إضافة رمز تعبيري كمثرى إلى سيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى حالة علاقتهم.

 

الكمثري مواقع التواصل الاجتماعي

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