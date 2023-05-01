ظهر في 27 رمضان| رجل المدينة المنورة المسن يوهم الناس بأنه صحابي جليل.. ما القصة؟

أحاطت الإدعاءات الكثيرة بـ الرجل المسن الذي ظهر بالمسجد النبوي في المدينة المنورة ليلة ٢٧ رمضان، فهناك ادعاء بأنه يردد عن نفسه بأنه الصحابي أبو بكر الصديق، وإدعاءات أخرى بأنه رجل مبارك.

وانتشرت مقاطع فيديو للرجل الباكستاني راعي الأغنام فور عودته إلى بلاده وهو يجلس وتحضر إليه الكثير من الناس للحصول على البركة كما يعتبره البعض أنه من أولياء الله الصالحين ويشد إليه الرحال من بلاد بعيدة.





ولم يتوقف الأمر على الاشخاص العاديين وانما أصبحت بعض الشركات التجارية تسوق له محاضرات واهداء الأموال.





وكانت من اقوى الادعاءات التي انتشرت حول الرجل الباكستاني بأنه يوهم الناس بأنه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق أو شبيهه.

منذ ظهور الرجل في ٢٧ رمضان وقد أطلق عليه كل من شاهد الصور ومقاطع الفيديو بأنه رجل جاء من زمن آخر غير زماننا.