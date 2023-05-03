مرض نادر يتفشى في أمريكا.. ماذا يحدث؟

أصاب تفشي الفطريات النادرة ما لا يقل عن 109 أشخاص ، وأدى إلى قتل شخص واحد وانتقال العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يُعتقد أن الزيادة المفاجئة في الحالات المصابة بـ الفطريات في ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة مرتبطة بمصنع ورق في إسكانابا.

هذا المرض الغامض والنادر هو مرض فطري نادر يتطور بعد استنشاق جراثيم من الخشب المتعفن أو نفايات الأوراق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يعتقد الخبراء أن تفشي المرض هو أحد أكبر التجمعات الفطرية في تاريخ أمريكا، ومع ذلك، لا يمكن للأشخاص المصابين نقل الفطريات إلى الأشخاص الآخرين.

توفي شخص واحد حتى الآن وتم نقل 13 شخصًا إلى المستشفى ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان أي منهم في حالة حرجة.

من المتوقع أن يتم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بالفطر في الأسابيع المقبلة حيث يستغرق ظهور الأعراض شهوراً، وجميع المتضررين حتى الآن كانوا موظفين أو مقاولين أو زوار مصنع الورق ، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وتم إغلاق المركز التجاري في أبريل لأنه لم يتم العثور على مصدر تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات كل أسبوع في أبريل من قبل المصنع ، مع آخر تحديث يغطي الأسبوع المنتهي في 28 أبريل.

وعلى الرغم من أن المحققين لم يحددوا بعد مصدر تفشي المرض ، فقد يكون الخشب في مصنع الورق. يتم الآن تنظيف نظام التهوية بالمصنع بسبب مخاوف من انتشار العدوى.

ومع ذلك ، يُعتقد أنه أكبر تفش لداء الفطريات في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن، حيث أدى أكبر انتشار سابق في ولاية ويسكونسن في عام 2010 إلى 55 إصابة و 30 حالة في المستشفى ووفاة اثنين.