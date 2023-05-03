لن تصدق .. هذا ما يحدث لـ عقلك عند استخدام الإنترنت باستمرار

غالبًا ما يتم إخبارنا بمخاطر قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ولكن تشير دراسة إلى أن استخدام الإنترنت بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

قام الباحثون في جامعة نيويورك بتتبع 18000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 لمدة ثماني سنوات تقريبًا.

تم سؤالهم في بداية الدراسة ثم مرة أخرى كل عامين عما إذا كانوا يستخدمون الانترنت بانتظام لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التسوق أو التصفح أو حجز الإجازات.

فكان أولئك الذين أجابوا بـ نعم في معظم الأوقات كان لديهم خطر أقل بنسبة 50 في المائة بالإصابة بالخرف بجميع أشكاله مقارنة بأولئك الذين قالوا لا في نهاية البحث.

اقترح العلماء أن هناك ما يعرف بـ "الفجوة الرقمية" و قد تكون بسبب تحفيز الإنترنت للدماغ للحماية من التدهور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



كما أظهرت نتائج الدراسة أن أولئك الذين استخدموه لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم كانوا أقل خطرًا، في حين أن أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لأكثر من ثماني ساعات لديهم أكثر من ضعف المخاطر.

أما أولئك الذين كانوا متصلين بالإنترنت في أي وقت تقريبًا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 67٪.