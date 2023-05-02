حالة مرضية نادرة تتسبب في نمو فراء الذئاب على جسد البشر.. ما القصة؟

هناك الآلاف من الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم بعدة طرق مختلفة. البعض يجعل المرضى يسعلون ويعطسون أو يتسببون في حدوث أورام ونوبات ، بينما لا يسبب البعض الآخر أي أعراض على الإطلاق.

فقد انتقل أحد المرضى على الأنترنت لتسليط الضوء على حالة تسبب أعراضًا غريبة جدًا لدرجة أنها تُعرف باسم متلازمة الذئبWerefolf، وهو زيادة في نمو الشعر بالجسم ويصاب بها عدد قليل جدا من الناس في حياتهم، ويسبب نمو شعر غير طبيعي في جميع أنحاء الجسم.

وفي هذه الحالة يغطي الشعر جسم المريض بالكامل وهو معروف أكثر باسمه المستعار "متلازمة الذئب" نسبة إلى البشر الأسطوريين الذين يتحولون إلى ذئب في الليل.



ونشر الصور التي تظهر جسم يغطي ظهره وكتفه الأيسر شعره، وقد صُدم مستخدمو الانترنت بما رأوه في هذه الصور.



وكشفت الأبحاث أن هناك عدة أنواع من المتلازمة وتصيب متلازمة بالذئب 50 مريضًا فقط في العالم بأسره، وقد يواجه المرضى المصابون بهذه الحالة أحيانًا حياة صعبة لأنهم يصبحون أهدافًا للتنمر بسبب مظهرهم غير المعتاد.