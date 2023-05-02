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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في ظاهرة نادرة.. ولادة طفل بـ 3 أذرع في ظهره بالهند

صدى البلد

وُلد رضيع في الهند بثلاث أيادي في ظاهرة طبية نادرة للغاية، وكان الطفل الذي تم ولادته في مستشفى في ولاية راجاستان بشمال الهند، لديه طرفان في مكانهما الطبيعي بالإضافة إلى ذراع ثالث من ظهره.

قام الأطباء بتشخيصهم بالـ polymelia  "كثرة الأطراف"، وهي حالة طبية تم الإبلاغ عنها عدة مرات فقط في الأدبيات الطبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ بينما يلمس شخص طرفه الإضافي.

الذراع الثالثة هو أقصر من الأذرع الأخرى مع وجود اليد في النهاية بحوالي ثلاثة أرقام فقط، ويبدو أن الطفل قد وُلد للتو ، وهذا ما يدل على أن الحبل السري يبدو أنه لا يزال مرتبطًا.

كما لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل ، لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة، وفي مرحلة النمو ، في حوالي أربعة أو خمسة أسابيع ، يظهر زوجان من البراعم على سطح الجنين الذي يتطور إلى أطراف.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان  يمكن أن تتعطل وتشكل براعم أخرى تتطور بعد ذلك إلى أطراف.

يقول الأطباء إن هذا يمكن أن يحدث لاحقًا في عملية التطوير ، مما يؤدي إلى أن تكون الأطراف الإضافية أقل نموًا من الأطراف الأخرى.

يمكن أيضًا أن يولد الأطفال بأطراف إضافية في حالات التوائم الملتصقة حيث يكون جنين واحد قد يذبل تمامًا تقريبًا.

تعد Polymelia ، أو الولادة بأطراف إضافية ، حالة نادرة للغاية مع وجود حالات قليلة تم الإبلاغ عنها في الأدبيات الطبية.

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تشمل الحالات السابقة طفلة من دلهي ولدت في عام 2016 بساق إضافية نمت من ظهرها،ولدت فارشا سينا ​​بساقين ولكن كان لديها أيضًا طرف ثالث ينمو جانبياً من عمودها الفقري.

تمكن الأطباء في مستشفى Govind Ballabh Pant من بتر الساق الثالثة غير المرغوب فيها بنجاح في نهاية الشهر الماضي.

ظاهرة طبية نادرة ذراع الهند

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