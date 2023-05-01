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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إنجاب أول طفلين بـ وحدة تحكم بلاي ستيشن 5.. ما القصة؟

صدى البلد

وُلد طفلان بعد أن قام روبوت بحقن الحيوانات المنوية بتوجيه من وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5"  PlayStation5 بتلقيح البويضات.

 

ولدت الطفلتان ، وهما فتاتان ، في إسبانيا بعد مشروع Overture Life ، وهو بالفعل نسخة جديدة من الإخصاب في المختبر (IVF)، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

 

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يبدو أن الشركة التي تتخذ من برشلونة مقراً لها قد دفعت بالعملية التقليدية إلى الأمام ، والتي ترى فيها خلط الحيوانات المنوية والبويضات معًا من قبل المتخصصين لحقن الأولى في الثانية.

 

تشير بيانات NHS إلى أن جولة من علاج التلقيح الاصطناعي تكلف حوالي 5000 جنيه إسترليني مع عدم وجود ضمان بأنها ستنجح، لذلك تعمل الشركات على إيجاد طريقة لجعل العلاج أرخص وأسهل، والهدف العام هو زيادة القدرة على تحمل التكاليف وزيادة صحة الأطفال من خلال زيادة استخدام الأتمتة.

 

استخدم "إدوارد ألبا" وهو طالب مهندس ، وحدة تحكم PlayStation5 لتحريك إبرة صغيرة من جهاز التلقيح الاصطناعي، تحمل خلية منوية واحدة إلى البويضة، وقد تم القيام بالعملية حوالي 12 مرة.

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لقد كان المشروع ناجحًا وهي أول جماعة تخلق حياة بشرية صحية تصورها إنسان آلي، وأوضح "ألبا":"كنت هادئًا، في تلك اللحظة بالذات ، فكرت إنها مجرد تجربة".

ومع ذلك ، يبدو أن هذه التكنولوجيا لا تزال بعيدة عن أن يتم طرحها في الاتجاه السائد.

قال المخترع جيانبيرو باليرمو ، مبتكر أول حقن للحيوانات المنوية داخل الهيولى (ICSI) في العالم ، إنه كان "غير عادي، وخطوة صغيرة" لكنه أضاف: "هذا ليس الحقن المجهري الآلي ، في رأيي".


يعتقد البعض أن الفكرة لا تزال بعيدة المنال، فيما قال زيف ويليامز ، مدير عيادة الخصوبة بجامعة كولومبيا: 'تلتقط حيوانًا منويًا ، وتضعه في بويضة بأقل قدر من الصدمة ، وبأدق ما يمكن، في الوقت الحالي البشر أفضل بكثير من الآلة".

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