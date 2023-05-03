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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

صدى البلد

معرفة حالة سوق العمل أمر بالغ الأهمية للعثور على الوظيفة المناسبة، وفي هذا الإطار يكشف تقرير حديث عن أكثر الوظائف طلبًا في جميع أنحاء العالم.

وأفاد التقرير بأن مجموعة من الخبراء قامواةبتجميع بيانات الإنترنت وعمليات البحث عن الوظائف في جوجل لإنشاء قائمة بأفضل 10 وظائف مطلوبة، حيث احتلت المرتبة الأولى وظيفة محلل ضمان جودة البرامج.

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وأوضح التقرير أن وظيفة محلل ضمان جودة البرمجيات، وهو شخص يختبر البرامج للتأكد من خلوها من الأخطاء، شهدت زيادة بنسبة 155 في المائة في عدد الباحثين من 2021 إلى 2022.

ويشرف محلل ضمان جودة البرامج (QA) على تطوير برامج الكمبيوتر ، مما يضمن عدم ظهور أخطاء في المنتج لالسوق.

ويتراوح الراتب الأساسي لمحلل ضمان جودة البرمجيات من 58757 دولارًا إلى 71824 دولارًا ، بمتوسط ​​أساسي يبلغ 64892 دولارًا ، وفقًا لموقع الرواتب.

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كما أوضح التقرير أنه مع تزايد عدد الأشخاص المهتمين بتأثير حياتهم اليومية على البيئة، توسع سوق العمل في قطاع الطاقة المتجددة بسرعة خلال السنوات الأخيرة.

واحتلت وظيفة مستشاري الطاقة الشمسية، الذين يقدمون المبيعات والدعم لأنظمة الطاقة الشمسية، المرتبة الثانية في قائمة الوظائف الأكثر طلبًا في العالم، مع زيادة بنسبة 106 بالمائة في عمليات البحث عن الوظائف بين عامي 2021 و2022.

ويتم دفع رواتب الاستشاريين في مجال الطاقة الشمسية بشكل أساسي من خلال لجان المبيعات ولكن يبلغ متوسط ​​الراتب 49390 دولارًا.

وتم العثور على وظائف ممرضة مهنية في المرتبة الرابعة من حيث البحث ، حيث شهدت زيادة بنسبة 60 في المائة ، يليها اختصاصي عمليات التجارية، وشهد هذا زيادة بنسبة 49 في المائة في عمليات البحث.

ويصل متوسط ​​الراتب للممرضة المهنية إلي 46،050 دولارًا، وبالنسبة لمتخصص العمليات التجارية، تبدأ الوظائف عادةً بمبلغ 67،782 دولارًا.

وجاء المركز السادس والسابع عالميا متخصصا في التسويق الرقمي ومحلل بيانات، وثامن أكثر الوظائف المطلوبة في القائمة هي مهندس موثوقية الموقع"، والذي يستخدم أدوات الأتمتة لمراقبة موثوقية البرامج في بيئة الإنتاج، براتب حوالي 146،783 دولارًا أمريكيًا للراتب.

محلل أمن المعلومات، براتب 106،064 دولارًا سنويًا، ومهندس سحابي يدير الحوسبة السحابية في المرتبة التاسعة والعاشرة على القائمة.

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