دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

"باتشيس" الذي يُطلق عليه اسم القط الأسمن في العالم، والذي يزن 18.3 كيلوجرامًا يخضع مؤخرًا لـ نظام غذائي لإنقاص وزنه الزائد.

أنقذت مؤسسة ريتشموند للعناية بالحيوانات والسيطرة عليها ، وهو مركز إنقاذ للحيوانات في ريتشموند بولاية فيرجينيا ، هذا القط الذي يعاني من السمنة المفرطة ، والذي يزن نفس وزن الصبي المتوسط ​​البالغ من العمر خمس سنوات.

وقد أحدث القط ضجة كبيرة على الإنترنت عندما نشر مركز إنقاذ الحيوانات على فيسبوك وضع القط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

أثار هذا المنشور انتباه محب القطط "كاي فورد" الذي تبنى القط منذ ذلك الحين، والذي بدأ مع القط رحلة إنقاص وزنه مع تلك المؤسسة.

ويُعتقد أن القط ازداد في الوزن بعد أن تغذى بشكل مفرط على الأطعمة غير الصحية.

وفقًا لمركز الحيوانات ، فإنه يُصنف من بين أثقل القطط التي تم تسجيلها على الإطلاق، ويقول الأطباء البيطريون إن متوسط ​​وزن القطط المنزلية ، اعتمادًا على السلالة ، يبلغ حوالي 4.5 كجم، ويبلغ متوسط ​​وزن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات 19.5 كيلوجراماً.

بعد إجراء الاختبارات التشخيصية على القط، وجد رجال الإنقاذ أنه يتمتع بصحة جيدة تمامًا - على الرغم من اضطراره للعيش في أحد مكاتب فريق الإنقاذ لأنه كان كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن وضعه في قفص.