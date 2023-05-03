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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو يتواعدان في حفل سري.. ما الحكاية؟

صدى البلد

على ما يبدو أن هناك علاقة غرامية تجمع  بين عارضة الأزياء جيجي حديد والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وزاد الحديث حول علاقة الثنائي بعد حضورهم حفل سري سويًا بعد حفل Met Gala .


وقد تم تصوير العارضة جيجي حديد البالغة من العمر 28 عامًا والممثل ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 48 عامًا ، وهما يصلان بشكل منفصل إلى حفل A-list في حي NoHo بمدينة نيويورك بعد حفل Met Gala.

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وكانت جيجي حديد قد استبدلت ثوبها المخصص من جيفنشي بمجموعة أخرى سوداء بالكامل ، في حين ارتدى دي كابريو قميصًا أسود وسترة مع قبعة بيسبول وقناع للوجه.

لم يحضر ليو حفل Met Gala ، لكنه خرج بعد ذلك للاحتفال بعيدًا مع جميع النجوم الذين حضروا الحفل.

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وعلى الرغم من أننا لم نسمع الكثير مؤخرًا عن علاقة الثنائي ، فقد يزعم بأن هناك علاقة تربط بين الاثنين منذ أن اشيع عن قضاء الوقت معًا منذ أوائل سبتمبر من العام الماضي في أسبوع الموضة في نيويورك.

وكذلك عندما سافرت حديد إلى باريس لموسم المدرج ، تم تصوير دي كابريو وهو يصل إلى فندقها.

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