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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخلفات الفضاء تشكل خطرا على حياة سكان الأرض.. ما القصة؟

صدى البلد

توصل عدد من الباحثين، إلى أن الحطام المتساقط من عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية، لا سيما المراحل الصاروخية المستهلكة، لديها فرصة واحدة من كل 10 لقتل شخص ما في العقد المقبل.

وأوضح الباحثون، أن هذا الأمر جعلهم يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإزالة الحطام من المدار وتطوير أنظمة إطلاق أكثر استدامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وأفاد تقرير الصحيفة، بأنه في عام 2020 ، قُدر أن ما يقرب من ثلثي جميع عمليات الإطلاق الفضائية نتج عنها ترك جسم صاروخي في المدار، وأصبحت هذه الخردة الفضائية، ، تهديدًا للأقمار الصناعية الأخرى النشطة.

وأكد التقرير أنه فقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، فإنه يوجد حاليًا أكثر من 28000 جسم من صنع الإنسان في المدار  حول الأرض أقل من 8 في المائة منها عبارة عن أقمار صناعية عاملة بالفعل بنسبة أكبر 11 بالمائة على وجه الدقة من الموجودة حول الأرض من مراحل الصواريخ المستهلكة والأشياء الأخرى المتعلقة بالمهمة مثل مهايئات الإطلاق وأغطية العدسات.

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وكان تم تسليط الضوء على الخطر المحتمل الذي تشكله النفايات الفضائية قبل أسبوعين ، عندما ادعى مسؤول أوكراني بشكل غير صحيح أن كرة نارية شوهدت فوق كييف نتجت عن مرصد ناسا الشمسي غرق في الغلاف الجوي.
الحقيقة أن مركبة فضائية كانت لا تزال في المدار في ذلك الوقت، عندما صرحت أوكرانيا بأنها نيزك، ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية ، عادت المركبة في النهاية إلى الغلاف الجوي فوق منطقة الصحراء الكبرى.
 

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