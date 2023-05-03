في 4 ثوان .. موقف بطولي لسائق حافلة يثير إعجاب رواد السوشيال |فيديو

في موقف اتسم بالشجاعة، أنقذ سائق حافلة حياة باقي مرتادي الطريق من قائدي مختلف السيارات من سيارة تسير بدون سائق ، ففي 4 ثوان كان السائق قد نفذ مهمته في إيقاف السيارة قبل وقوع كارثة.

أصبح سائق تركي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يوقف الحافلة التي يسوقها بالركاب وينزل مسرعًا لإيقاف سيارة على الطريق بدون سائق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكروا في تدوينة على "تويتر" تفاصيل الواقعة، حيث ذكروا بأن سائق الحافلة خلال سيره بالقرب من مدينة أيدين التركية لاحظ أمر غريب.



فقد انتبه إلى أن هناك سيارة أمامه تنحدر على الطريق وليس بداخلها قائد، وبسرعة بديهة أوقف السائق الحافلة التي يقودها ونزل إلى السيارة الأخرى وقفز من النافذة وسحب فرامل اليد، وتمكن من إيقافها قبل أن تتحطم السيارة.

وقع كل هذا في ثوان معدودة تم حسابها في 4 ثوان منذ وقوف الحافلة حتى إيقاف السيارة الأخرى، لينال ذلك السائق إعجاب واستحسان الكثيرين على السوشيال ميديا بسبب موقفه السريع وذهنه الحاضر.