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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

صدى البلد

أنقذ الأطباء جنين من موت محقق بعد إجراء أول جراحة من نوعها في الدماغ عندما كان الطفل لا يزال في الرحم.

أجرى فريق من عشرة أفراد في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى ماساتشوستس العام الإجراء الدقيق ، والذي تضمن قطع الرحم وجمجمة الطفل ثم إجراء العملية على الدماغ النامي.

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تم تشخيص إصابة الطفل بوريد تشوه جالينوس في الأسبوع 30، والأطفال الذين يولدون بهذه الحالة لديهم فرصة 30٪ للوفاة قبل أن يبلوغوا سن الـ 11 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تحدث الحالة التي تصيب طفلًا واحدًا من بين كل 60.000 طفل، عندما تصب الشرايين في الدماغ الدم مباشرة إلى الأوردة بدلاً من الشعيرات الدموية، هذا يغمر القلب بالدم ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

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العملية التي أجراها الأطباء في بوسطن، تم إجراؤها عن طريق فتح بطن المرأة الحامل واستخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد الشريان وتوجيه الجراحة.

أنجبت المرأة بعد ذلك بيومين طفلًا سليمًا ، وولد دون عيوب خلقية، ويعمل الباحثون مع إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإجراء تجارب على سلامة هذه الجراحة وفعاليتها ، على أمل توسيع نطاق استخدامها.
 

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