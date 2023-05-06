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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المنبوذ.. الأمير هاري يجلس في هذه المقاعد في حفل تتويج الملك

صدى البلد

سيجلس الأمير هاري في الصف الثالث في دير وستمنستر وهو يشاهد تتويج والده الملك تشارلز.

ليكون مقعده بجوار بنات الأمير أندرو أوجيني، 33 عاما، وأخته بياتريس، 34 عاما، إلى جانب أزواجهما جاك بروكسبانك وإيدو مابيليموزي.

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في حين أن ترتيب الجلوس يرسل رسالة قوية حول الوضع الحالي لدوق ساسكس كعنصر ملكي غير عامل.


 

قال أحد المطلعين لصحيفة ذا صن: "كانت هناك مناقشات حول إمكانية ترتيب المقاعد على خط الخلافة".


 

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ولكن بالنظر إلى الكيفية التي من شأنها أن يعطي بها هاري مكانة بارزة محتملة في التغطية المتلفز دوليا، "كان القرار هو العمل الملكيينفقط في المقدمة والعمل مرة أخرى من هناك. سيكون هاري بعيدا عن والده."


 

سيصل هاري إلى الدير مع أفراد العائلة المالكة الآخرين غير العاملين في الساعة 10.35 صباحا ومن المتوقع أن يغادر بعد وقت قصير منالحفل الرئيسي ويعود إلى مونتيسيتو للانضمام إلى زوجته ميجان ماركل للاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد ابنهم الرابع آرتشي.

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